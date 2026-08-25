Emergenza idrica senza fine: Castellammare a secco, disagi anche a San Vito Lo Capo

25/08/2026 11:40:00

L’emergenza idrica torna a colpire due delle località turistiche più affollate della provincia di Trapani. A Castellammare del Golfo un grave guasto alla condotta principale ha quasi dimezzato la quantità d’acqua disponibile. Problemi anche a San Vito Lo Capo, dove si sono fermati contemporaneamente due pozzi comunali.

Guasti, rubinetti a secco e riparazioni da effettuare in fretta: il copione estivo, purtroppo, è sempre lo stesso. E questa volta interessa residenti, turisti e attività economiche di due Comuni costieri.

Castellammare, arriva quasi la metà dell’acqua

A Castellammare del Golfo la portata disponibile è scesa ad appena 37 litri al secondo, contro i circa 60 litri al secondo assicurati normalmente.

Il problema riguarda la condotta principale che trasporta l’acqua proveniente dai pozzi di Inici, in contrada Bevaio Merla. Il guasto sarebbe stato individuato lungo la rete, a oltre un chilometro dall’ingresso della città.

La riduzione sta provocando disagi nella distribuzione alle abitazioni e alle attività. I turni si allungano, i serbatoi si svuotano e aumentano le segnalazioni dei cittadini rimasti senza acqua.

Fausto: “Situazione ormai insostenibile”

Il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, non nasconde la preoccupazione:

«Ancora una volta siamo costretti a fare i conti con una situazione che è diventata insostenibile».

Secondo il primo cittadino, non si tratta di un episodio isolato, ma della conseguenza delle condizioni di una rete ereditata dall’Eas e bisognosa di una riqualificazione complessiva.

Il Comune sollecita quindi un intervento strutturale che possa garantire continuità a un servizio essenziale. Non più soltanto riparazioni d’emergenza, insomma, in attesa del guasto successivo.

La ditta incaricata ha già effettuato un primo sopralluogo e dovrebbe intervenire sulla condotta. L’amministrazione auspica il ritorno alla normalità nel giro di pochi giorni, anche se i tempi dipenderanno dalla complessità dei lavori.

San Vito Lo Capo, guasti a due pozzi comunali

L’acqua scarseggia anche a San Vito Lo Capo. Il Comune ha avvertito la cittadinanza che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi ulteriori problemi nell’erogazione a causa di guasti tecnici che hanno interessato due pozzi comunali.

«Sono in corso le necessarie verifiche e gli interventi per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile», fa sapere l’amministrazione, che si è scusata con cittadini e operatori per i disagi.

Non sono stati indicati tempi precisi per la conclusione delle riparazioni. Fino al pieno ripristino dei pozzi, dunque, potrebbero verificarsi interruzioni, riduzioni della pressione o irregolarità nella distribuzione.

L’emergenza nel pieno della stagione turistica

I problemi arrivano in uno dei periodi più delicati dell’anno. Castellammare e San Vito Lo Capo ospitano ancora migliaia di visitatori e la riduzione dell’acqua coinvolge non soltanto le famiglie, ma anche alberghi, case vacanza, ristoranti, bar e stabilimenti balneari.

Due emergenze differenti, ma lo stesso risultato: rubinetti a secco e una corsa contro il tempo per ripristinare il servizio.

Ai cittadini viene chiesto di limitare i consumi e di utilizzare l’acqua con prudenza. Una raccomandazione ormai ricorrente in provincia di Trapani, dove durante l’estate l’acqua continua a essere un servizio essenziale affidato troppo spesso alla resistenza delle vecchie condotte e alla buona sorte.



