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Sport

» Basket
25/08/2026 11:38:00

GolfoBasket Woman Alcamo, al via la nuova stagione di Serie A2

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2026/golfobasket-woman-alcamo-al-via-la-nuova-stagione-di-serie-a2-450.jpg

Suona la prima sirena della nuova stagione per la GolfoBasket Woman Alcamo alzando ufficialmente il sipario sul campionato di serie A2 2026/27. Lunedì 24 agosto staff tecnico e atlete si sono radunati al Pala Tre Santi per dare il via alla preparazione precampionato, in attesa dell'esordio nel girone B di Serie A2 fissato per il 4 ottobre. Ad accogliere il gruppo, subito impegnato in doppie sedute di allenamento giornaliere tra mattina e pomeriggio, c'è l'entusiasmo e la determinazione di coach Vincenzo Ferrara.

"La stagione ormai alle porte sarà il nostro secondo anno in Serie A2 e credo che per noi debba essere soprattutto l’anno della consapevolezza – dichiara il tecnico alcamese. Lo scorso anno siamo arrivati in questa categoria costruendo la squadra per ultimi e affrontando una realtà che conoscevamo ancora poco. Oggi partiamo da una situazione completamente diversa, abbiamo alle spalle un'esperienza fondamentale ed un nucleo di cinque giocatrici confermate che rappresentano la nostra continuità. Troveremo squadre ben costruite e con ambizioni importanti, ogni partita richiederà grande attenzione e intensità – continua coach Ferrara –. Tuttavia, credo nel valore della squadra che abbiamo allestito, unendo profili di grande valore provenienti dalla massima categoria a giovani di qualità. Avremo dieci atlete realmente coinvolte nelle rotazioni: questa sarà una delle nostre principali forze. L'obiettivo è chiaro, dare vita ad una pallacanestro dinamica, aggressiva e di corsa, capace di mantenere alta l'intensità per tutti i quaranta minuti e di valorizzare ogni singola protagonista. Vogliamo alzare l’asticella – conclude l'allenatore –. Dovremo avere la consapevolezza di poter competere con tutti, mantenendo l'umiltà di conquistare ogni risultato sul campo. L'intento è costruire un'identità forte e riconoscibile per scoprire, settimana dopo settimana, fin dove saremo capaci di arrivare".



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