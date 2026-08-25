La cronoscalata Monte Erice accende i motori anche del motorsport virtuale

25/08/2026 22:00:00

Mentre Erice si prepara a ospitare l’edizione 2026 della celebre Cronoscalata, l’adrenalina dei tornanti trapanesi trova un nuovo, spettacolare palcoscenico. Nelle serate di Martedì 1 e Mercoledì 2 Settembre, la community dell'ASD Modders Squadra Corse trasformerà la competizione reale in un evento virtuale da cardiopalma, unendo la tradizione del motorsport all’innovazione tecnologica dei simulatori di guida.

L’iniziativa, però, non è solo un omaggio alla gara siciliana. Rappresenta anche un traguardo storico per il sodalizio moddista: il decimo anniversario di attività (2016-2026), dieci anni di passione, pixel e rombi di motore che hanno reso la Squadra Corse un punto di riferimento nel panorama del simracing italiano.

Un parco auto per tutte le categorie

Lo Special Event virtuale si preannuncia come una competizione serrata e di altissimo livello tecnico. Per garantire sfide equilibrate e massimo realismo, le classifiche saranno rigorosamente suddivise per categoria di appartenenza.

I "simdriver" esperti che prenderanno parte alla sfida avranno l’opportunità di domare la potenza di un parco macchine variegato e affascinante. Si spazierà dalle iconiche vetture delle salite, vere e proprie regine dei tracciati misti, fino ai prototipi estremi, capaci di mettere a dura prova i riflessi e la sensibilità dei piloti virtuali. L’obiettivo sarà uno solo: cercare il tempo perfetto, conquistare il cronometro e scrivere il proprio nome nell’albo d’oro digitale della Monte Erice.

Copertura mediatica e spettacolo live

L’evento non resterà chiuso tra le mura dei garage virtuali. Entrambe le serate di gara saranno trasmesse integralmente in diretta streaming sul canale YouTube di Modders Squadra Corse. Sarà l’occasione perfetta per gli appassionati di assistere a duelli mozzafiato e ammirare i migliori piloti del team sfidarsi a viso aperto tra i celebri tornanti della salita Ericina in versione virtuale.

Uno spettacolo che servirà anche come antipasto per chi intende poi spostarsi fisicamente sulle strade di Trapani per assistere alla versione reale della gara, creando un ponte ideale tra il digitale e la realtà.

La voce degli organizzatori

"Portare una competizione iconica come la Monte Erice sui nostri simulatori, proprio nella settimana dell'evento reale, è il nostro modo per omaggiare il territorio e la pura passione per il motorsport," commenta Salvatore Vitaggio, simdriver trapanese e membro dello staff di ASD Modders Squadra Corse.

"Il legame che abbiamo con la gara trapanese è profondo: è un evento che sentiamo scorrere nelle vene. Quest’anno, celebrando il nostro decimo anniversario, volevamo regalare qualcosa di speciale alla nostra community e a tutti gli appassionati. Siamo pronti a offrire uno spettacolo indimenticabile a tutti gli spettatori che ci seguiranno in streaming e a dare il benvenuto a chi vorrà poi raggiungerci fisicamente per vivere l’emozione della salita reale."

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dei motori e del virtuale. L’appuntamento è per il 1 e 2 settembre sui canali ufficiali di ASD Modders Squadra Corse. Motori accesi, pronti a partire.







