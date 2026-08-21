Marsala: rinviato lo spettacolo "Ognuno havi 'n sigretu"

21/08/2026 13:10:00

“Ognunu havi ‘n sigretu” rinviato: lo spettacolo delle Malmaritate non andrà in scena il 21 agosto

Era in programma per questa sera, venerdì 21 agosto, a Villa Genna, ma lo spettacolo “Ognunu havi ‘n sigretu” – Malmaritate è stato rinviato a data da destinarsi.

A comunicare il rinvio è il MAC, Movimento artistico culturale Città di Marsala, promotore della rassegna “A Scurata”. Alla base della decisione ci sono alcuni problemi tecnici che hanno reso necessario posticipare l’appuntamento.

Il MAC si è scusato con il pubblico per l’imprevisto e ha ringraziato quanti avevano scelto di partecipare allo spettacolo.

La nuova data non è stata ancora comunicata. Seguiranno aggiornamenti da parte degli organizzatori sulle modalità di recupero dell’appuntamento.

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Buseto Palizzolo, domenica il festival dedicato all’autismo: una serata di inclusione e comunità

Buseto Palizzolo si prepara ad accogliere la quarta edizione di #IOSONOIO Festival, la manifestazione ludo-solidale dedicata all’autismo e aperta a tutte le famiglie. L’appuntamento è per domenica 23 agosto, dalle 18 a mezzanotte, al Villaggio Badia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’autismo, favorire l’incontro tra persone e famiglie con esperienze diverse e sostenere concretamente chi convive quotidianamente con lo spettro autistico.

Il programma prevede numerosi momenti di intrattenimento. Le Cirque Rouge proporrà giochi tradizionali, esibizioni circensi, teatro del fuoco e bolle di sapone. Francesca Picciurro e l’associazione A Nurrizza porteranno invece la “narradanza”, mentre Mago Plip sarà protagonista dello spettacolo “Risate Mascarate”.

Spazio anche alla musica con la Bubasband, guidata da Vito De Canzio, che coinvolgerà il pubblico con un repertorio tra soul, rhythm and blues e rock.

Nel corso della serata è previsto inoltre un talk dedicato al tema dell’autismo e l’esibizione canora di Giorgia Giannusa, vincitrice di Talent-Aut, talent show siciliano dedicato ai talenti speciali.

Dalle 19 sarà attiva la food zone, con proposte di food & beverage fino alla conclusione della manifestazione.

Il festival è organizzato dall’associazione “Io Barcollo ma non MOLLO!®” di Roberta Sparacello, insieme all’associazione E20 Buseto e alla Consulta delle donne di Buseto Palizzolo. La direzione artistica è affidata a Teri Demma.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Buseto Palizzolo, del Libero Consorzio comunale di Trapani e del Distretto socio-sanitario n. 50.

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Favignana, sabato il quinto appuntamento con “Odissee di ieri e di oggi”

Prosegue a Favignana la rassegna letteraria “Odissee di ieri e di oggi”, curata da Giacomo Pilati e organizzata dal Comune di Favignana. Il quinto appuntamento è in programma sabato 22 agosto, alle 21.45, nell’ex Stabilimento Florio.

Protagonista della serata sarà Girolama Sansone, studiosa delle teorie dello scrittore inglese Samuel Butler sulle origini dell’Odissea. Al centro dell’incontro ci sarà anche il volume “I viaggi di Ulisse e le isole Egadi”, pubblicato da Quick.

La teoria di Butler, tra le più suggestive e controverse legate al poema omerico, attribuisce infatti l’autore dell’Odissea a una principessa trapanese. Un’ipotesi che diventa lo spunto per un viaggio tra storia, mito e territorio, con le isole Egadi sullo sfondo.

Ad accompagnare il racconto saranno le letture scelte e interpretate dall’attrice Stefania Orsola Garello.

L’appuntamento all’ex Stabilimento Florio sarà dunque un’occasione per riscoprire il legame tra il mito di Ulisse e il territorio trapanese, attraverso una serata dedicata alla letteratura, alla storia e alle suggestioni dell’Odissea.



