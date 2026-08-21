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» Sociale
21/08/2026 11:40:00

A Marsala “Una Matita Sospesa”: un gesto per cambiare il futuro di un bambino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-08-2026/1787305424-0-a-marsala-una-matita-sospesa-un-gesto-per-cambiare-il-futuro-di-un-bambino.jpg

Per il secondo anno consecutivo, l’Associazione di Volontariato “Una Voce per Maria” ODV rinnova il proprio impegno a favore delle famiglie del territorio con l’iniziativa “Una Matita Sospesa”, una raccolta di materiale scolastico destinata ai bambini e ai ragazzi che vivono situazioni di difficoltà economica.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 4 e sabato 5 settembre, presso il punto di raccolta Super Toys, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle famiglie e permettere a ogni studente di iniziare il nuovo anno scolastico con il materiale necessario e con la serenità di sentirsi accolto e sostenuto.

Quaderni, penne, matite, colori, zaini e tutto ciò che può essere utile per la scuola possono trasformarsi in un gesto concreto di solidarietà. Un piccolo dono, condiviso da tanti, può infatti fare una grande differenza.

 

L’appello di Francesco Marchese

Il presidente dell’associazione, Francesco Marchese, rivolge un appello alla cittadinanza affinché partecipi all’iniziativa:

“Invito tutti ad ascoltare ciò che suggerisce il proprio cuore. Anche un piccolo dono può diventare un grande segno di speranza. Oggi, purtroppo, sono sempre di più le famiglie che fanno fatica ad affrontare le spese scolastiche dei propri figli. Anche acquistare il materiale necessario per frequentare la scuola primaria o secondaria può diventare un peso importante.

Per questo chiediamo a tutti di unirsi a noi, affinché nessun bambino debba rinunciare a vivere la scuola con dignità. Insieme possiamo garantire a ogni studente un percorso di studio decoroso e dignitoso, perché il diritto all’istruzione deve essere un’opportunità per tutti.

Nel mondo dei social si usa spesso una parola: virale. Ecco, il mio invito è proprio questo: facciamo diventare virale questa iniziativa. Condividiamola, parliamone, coinvolgiamo amici e familiari. Più persone riusciremo a raggiungere, maggiore sarà il materiale scolastico che potremo raccogliere e destinare alle parrocchie del territorio marsalese e anche dei comuni vicini.

Il nostro desiderio è arrivare al maggior numero possibile di famiglie, perché nessun bambino si senta escluso all’inizio del nuovo anno scolastico. Insieme possiamo trasformare un piccolo gesto in una grande rete di solidarietà”.

 

Una rete di solidarietà per il territorio

Il materiale raccolto sarà destinato alle parrocchie del territorio marsalese e dei comuni vicini, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di famiglie che si trovano in difficoltà.

L’iniziativa vuole così trasformare la solidarietà individuale in una vera e propria rete capace di sostenere concretamente bambini e ragazzi nel momento del ritorno sui banchi di scuola.

L’Associazione “Una Voce per Maria” ODV rinnova quindi il proprio impegno accanto alle famiglie più fragili, nella convinzione che la solidarietà sia un valore capace di costruire una comunità più giusta, più unita e più vicina a chi ha bisogno.

Facciamo diventare virale la solidarietà.

 

 

 



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