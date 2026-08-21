Terremoto nella Sanità siciliana: oltre il 50% dei direttori sanitari non ha i requisiti

21/08/2026 06:00:00

E’ un bomba ad orologeria quella che è scoppiata all’ASP di Trapani, con la sentenza del Tribunale del Lavoro, che ha dichiarato nullo il contratto di Danilo Greco, nominato lo scorso febbraio alla guida della Direzione Sanitaria dell’ASP Trapani. Che inevitabilmente creerà un effetto a cascata in altre ASP siciliane.

Il Giudice si è espresso in modo inequivocabile: senza lo specifico titolo di formazione manageriale in Sanità Pubblica, non si può guidare la sanità di un territorio. Requisiti previsti da una legge statale, che la Regione ha pensato di bypassare redigendo un elenco interno, con decreto.

La falla nei requisiti

La normativa vigente, regolata dal Decreto Legislativo 502 del 1992, impone requisiti rigidi per ricoprire il ruolo di Direttore Sanitario, tra cui una specifica esperienza dirigenziale e l'attestato del corso di formazione manageriale dedicato alla direzione sanitaria (non surrogabile con corsi per Direttore Generale o altre tipologie di struttura).

Tremano tutte le ASP siciliane, la sentenza crea un precedente, e pare che circa l’80% dei direttori sanitari non abbia i requisiti per poter occupare e svolgere il ruolo. Qualora le verifiche confermassero che fino all'80% delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) e Ospedaliere della Regione Siciliana ha al vertice sanitario figure prive di tali requisiti specifici, ci si troverebbe di fronte a un vizio sistemico nelle nomine effettuate.

L’efficacia degli atti

L'interrogativo principale riguarda la sorte di tutti i provvedimenti adottati durante il mandato da dirigenti privi dei requisiti di legge. Qui entra in gioco il diritto amministrativo: le delibere, i contratti e le autorizzazioni firmate da un dirigente la cui nomina viene successivamente dichiarata illegittima non decadono automaticamente da un giorno all'altro. Ma l'assenza dei requisiti stabiliti dalla legge rende l'atto di nomina annullabile. Di conseguenza, tutti i provvedimenti a forte impatto esterno o economico (gare d'appalto, convenzioni con strutture private, nomine di primari, piani organizzativi) diventano vulnerabili a impugnative e ricorsi al TAR da parte di soggetti controinteressati.

Il danno erariale

E poi c’è il nodo che riguarda la la sfera economico-finanziaria. Se la nomina è priva delle condizioni di validità fissate dalla legge, la Procura della Corte dei Conti potrebbe contestare l'erogazione degli stipendi e delle indennità di funzione percepiti illegittimamente, prefigurando un'ipotesi di danno erariale nei confronti di chi ha siglato la nomina senza le dovute verifiche. C’è di più: la contestazione dei requisiti del Direttore Sanitario può essere usata come azione legale nei contenziosi di lavoro, aumentando l'esposizione debitoria delle ASP.

Cosa accadrà adesso? I possibili scenari

Un'illegittimità diffusa sui requisiti dei Direttori Sanitari nelle ASP siciliane provocherebbe un effetto domino istituzionale, contabile e gestionale.

Quindi l’assessorato regionale della Salute, di fronte al rischio di un contenzioso sistemico, dovrebbe avviare procedure di riesame o ispettivo presso le ASP.

I Direttori Generali delle ASP dovrebbero verificare i fascicoli dei propri Direttori Sanitari. Qualora venisse accertato il mancato possesso dei requisiti di legge (come un attestato di formazione manageriale non idoneo), le nomine verrebbero revocate in autotutela o dichiarate decadute. Si ricordi che ogni Direttore Sanitario esprime pareri vincolanti ed emette atti decisivi nell'organizzazione aziendale.

L’ ASP di Trapani, intanto, pare che sia pronta ad emanare un atto di interpello, per sostituire la figura di Danilo Greco, rivolto ai dirigenti medici aziendali-di solito direttori di struttura complessa o di presidio- in possesso dei requisiti di legge.



