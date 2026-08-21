Terapia Intensiva a Mazara, la replica dell'Asp: "Problemi con i cavi della fibra, lavori in fase di ultimazione"

21/08/2026 09:51:00

L’Asp di Trapani replica all’articolo pubblicato oggi da Tp24 sulla Terapia Intensiva dell’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo, inaugurata lo scorso 30 luglio ma ancora non operativa. Nell’articolo sono stati sollevati interrogativi sulla mancata apertura del reparto e sul fatto che, a distanza di settimane dal taglio del nastro, la struttura non fosse ancora nelle condizioni di accogliere pazienti.

Dagli uffici dell’Asp arriva una precisazione sui lavori ancora in corso. «Nel reparto di Terapia Intensiva c'è stato un problema con i cavi della fibra per i collegamenti», fanno sapere dall’Azienda sanitaria provinciale.

«Interventi ormai in fase di ultimazione»

Secondo quanto riferito dall’Asp, il problema sarebbe dunque legato alla realizzazione dei collegamenti in fibra e gli interventi necessari sarebbero ormai prossimi alla conclusione.

«Gli interventi sono ormai in fase di ultimazione», spiegano dall’Asp. Una volta completati i lavori e lasciato libero il reparto dagli operai, l’Azienda procederà con le attività necessarie prima dell'effettiva apertura.

Prima le pulizie, poi i controlli sull’impianto

L’Asp precisa infatti che, al termine dei lavori, sarà programmata «immediatamente» una pulizia straordinaria dell’intero reparto.

Successivamente saranno effettuati «i dovuti controlli previsti per legge sull'impianto di microclima».

Si tratta, quindi, secondo la ricostruzione fornita dall’Asp, degli ultimi passaggi necessari prima della piena operatività della Terapia Intensiva.

Il reparto è stato inaugurato il 30 luglio

Il punto resta però quello evidenziato da Tp24: il reparto era stato presentato ufficialmente il 30 luglio come una nuova struttura da sei posti letto destinata all’assistenza dei pazienti ad alta complessità dell’ospedale Abele Ajello. A oggi, a distanza di oltre tre settimane dall’inaugurazione, non è ancora operativo.

La replica dell’Asp chiarisce dunque il motivo del ritardo e indica gli ultimi passaggi previsti: completamento dei lavori, pulizia straordinaria e verifiche sull’impianto di microclima. Resta da capire quando, concretamente, la Terapia Intensiva potrà finalmente aprire le porte ai pazienti.



