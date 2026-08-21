Direttore sanitario, l'Asp di Trapani deve decidere adesso cosa fare ...

21/08/2026 06:00:00

L’Asp di Trapani si è riservata di decidere se impugnare o meno la sentenza con cui il giudice del lavoro di Trapani ha dichiarato l’illegittimità, con conseguente nullità, della nomina di Danilo Greco a direttore sanitario provinciale disposta nel febbraio 2025 dall’allora direttore generale Ferdinando Croce.

La decisione sarà presa, però, dopo avere acquisito un parere legale. Insomma, non si vuol rischiare un’altra sconfitta giudiziaria. E’ quanto è stato deciso con delibera di presa d’atto della decisione del magistrato firmata dai vertici dell’Asp trapanese, diretta dal commissario straordinario Sabrina Pulvirenti.

Il ricorso al giudice del lavoro era stato presentato da Cristiano Raimondo, primario di Medicina dell'ospedale “Paolo Borsellino di Marsala”. E il magistrato ha dato pienamente ragione al primario di Marsala. Danilo Greco, medico di Caltanissetta, non era inserito nell'apposito elenco degli idonei. Il ricorso di Raimondo, assistito dall’avvocato palermitano Vincenzo Sparti (mentre l’Asp è stata assistita da Rosario Papania), contestava il mancato rispetto dei requisiti oggettivi previsti dalla normativa e dall'albo degli idonei per la scelta dei direttori sanitari e la carenza dei presupposti di nomina. La decisione, quindi, censura l'atto firmato dall’ex direttore generale Croce, evidenziando un vizio di conformità rispetto alle procedure amministrative e di merito necessarie per l'assegnazione dell'incarico fiduciario, ma vincolato. Non è automatica, però, la nomina di Raimondo al posto di Greco. La scelta del nuovo direttore sanitario dovrà avvenire attingendo dall'apposito elenco regionale degli idonei. Nella delibera dell’Asp, si legge che il giudice del lavoro del Tribunale di Trapani “in parziale accoglimento del ricorso disponeva la disapplicazione, per ritenuta illegittimità, dell’avviso pubblico approvato con decreto assessoriale n. 1301 del 6 dicembre 2021, richiamato dal decreto assessoriale n. 851 del 2024, “nella parte in cui prevede che «possono chiedere di essere inseriti nell’elenco i soggetti in […] d) possesso dell’attestato di frequenza del corso programmato per il conferimento dell’incarico di direttore generale […] ovvero di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato per l’esercizio delle funzioni di direzione sanitaria»”, dell’elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore sanitario, approvato con decreto assessoriale n. 17 del 15 gennaio 2024, limitatamente all’inclusione del controinteressato e della deliberazione n. 237 del 18 febbraio 2025, con la quale il Danilo Greco è stato nominato direttore sanitario dell’ASP di Trapani. Il Tribunale adito, per l’effetto, dichiarava altresì la nullità del contratto individuale di lavoro stipulato tra l’ASP di Trapani e il Danilo Greco con ordine all’ASP medesima di rinnovare il procedimento di nomina del Direttore Sanitario, procedendo alla scelta tra i soggetti legittimamente inseriti nell’elenco regionale e in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa statale”.



