Nella Kasbah di Mazara apre la pizzeria contemporanea di Luciano Dado

21/08/2026 09:00:00

Nel vasto panorama culinario di oggi, in cui si deve scegliere tra un numero sempre più vasto di pietanze, capita che la pizza venga considerata un'opzione tra tante. Per molti, sicuramente. Non per Luciano Dado. La sua ultima scommessa si chiama Luciano Dado - Pizza contemporanea-Kasbah. Nel cuore di Mazara, all'interno dello storico e multietnico quartiere della Kasbah, ha inaugurato di recente la sua nuova attività imprenditoriale

sicuro di poter offrire ai mazaresi e ai tanti turisti un'esperienza culinaria particolare e contemporanea.



Dado ha scelto la storia per iniziare la sua storia

Nel 2023 Dado ha conquista anche il primo premio al Campionato del Mondo di Pizza - Pizza Senza Frontiere, durante la fiera Beer&Food Attraction di Rimini, nella categoria "Mystery Box". Dietro il successo una "Rinata" che ha conquistato i giudici che hanno rivisto nella sua creazione la Sicilia e i suoi sapori e odori. All'interno del nuovo locale Dado ha portato in scena la propria filosofia: posti a sedere limitati (circa 90), altissima qualità degli ingredienti e pizze dal forte carattere e dalla spiccata personalità.



Una filosofia che porta avanti senza compromessi, dichiarando, come emerge anche dai suoi contenuti sui social media, che più degli "'nchiuppi 'nchiappi" (espressione siciliana che indica qualcosa realizzato in modo approssimativo e raffazzonato), a lui interessa la sostanza.



Prima pizzeria di Mazara del Vallo a proporre esclusivamente pizza contemporanea, presenta un'offerta che accompagna il cliente dall'antipasto al dolce, sempre attraverso il linguaggio della pizza e con una forte identità siciliana.



Luciano Dado - Pizza Contemporanea è entrata a far parte dell'AIC (Associazione Italiana Celiachia) e propone anche un padellino gourmet senza glutine. Nel cuore della Kasbah di Mazara, Luciano Dado porta in tavola una pizza contemporanea che celebra la Sicilia: ingredienti a Km O, identita e passione in ogni impasto Circa il 70% degli ingredienti utilizzati proviene dal territorio locale, mentre il restante 30% è costituito da eccellenze nazionali accuratamente selezionate.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



