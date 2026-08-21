Trapani, turista austriaca muore al porto. È la seconda tragedia in meno di 24 ore

21/08/2026 14:07:00

Due turiste morte nel Trapanese nel giro di meno di 24 ore, entrambe dopo un improvviso malore. Ieri la tragedia sulla spiaggia di San Giuliano, a Erice, dove ha perso la vita una turista ucraina di 68 anni. Questa mattina, invece, una turista austriaca di 49 anni è morta al porto di Trapani.

Due episodi distinti, senza alcun collegamento tra loro, ma avvenuti a pochi chilometri e a poche ore di distanza.

Il malore al porto di Trapani

La donna morta questa mattina era austriaca, classe 1977, e si trovava insieme al marito. La coppia era appena arrivata a Trapani a bordo di un aliscafo proveniente dalle isole Egadi e avrebbe dovuto proseguire il viaggio verso Palermo.

Mentre stava salendo a bordo di un Ducato in sosta al molo Marinella, la turista è stata colta da un improvviso malore e si è accasciata al suolo.

Immediato l'allarme. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione. Ogni tentativo, però, si è rivelato inutile: la donna è morta sul posto.

Sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante della Polizia.

Il marito accanto a lei fino all'ultimo

Straziante la scena davanti agli occhi dei passanti e dei viaggiatori presenti al porto. Il marito è rimasto accanto alla moglie, tenendole la testa e abbracciandola sotto la coperta isotermica dei soccorritori.

Pochi minuti prima stavano proseguendo insieme il loro viaggio dalle Egadi verso Palermo. Poi il malore improvviso e la tragedia.

Ieri la morte della turista ucraina a San Giuliano

È la seconda morte improvvisa di una turista nel Trapanese in meno di un giorno.

Ieri pomeriggio, nelle acque davanti alla spiaggia di San Giuliano, nel territorio di Erice, una turista ucraina di 68 anni era stata colta da un malore mentre faceva il bagno.

La donna era entrata in acqua nel pomeriggio. Un bagnante, accortosi che qualcosa non andava, l'aveva raggiunta e riportata a riva. Sulla spiaggia erano cominciate le manovre di rianimazione ed era stato allertato il 118, ma per la donna non c'era stato nulla da fare.

Anche in quel caso era intervenuta la polizia per gli accertamenti.

Due giornate, due turiste, due vacanze finite tragicamente nel giro di poche ore: ieri il malore in mare a San Giuliano, oggi quello al porto di Trapani.



