Schianto in auto sulla provinciale: morti due giovani, gravi altri due

21/08/2026 14:25:00

Due giovani hanno perso la vita e altri due sono ricoverati in condizioni critiche dopo un violento incidente stradale avvenuto nella notte lungo la Strada Provinciale 132, all’altezza di via Palermo, nel territorio di Palagonia.

La Fiat Punto esce di strada

Nell’incidente è rimasta coinvolta una Fiat Punto con a bordo quattro giovani, tutti residenti a Palagonia. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, l’auto è uscita fuori dalla carreggiata, andando prima a schiantarsi contro un muro e successivamente contro un veicolo parcheggiato.

Morti due ragazzi di 19 e 20 anni

L’impatto è stato particolarmente violento per i due passeggeri che si trovavano sui sedili posteriori. Un ragazzo di 20 anni è morto sul colpo. Un altro giovane, di 19 anni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma è deceduto nelle ore successive nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita.

Gravi gli altri due occupanti

Restano in gravi condizioni gli altri due giovani presenti nell’abitacolo. Si tratta del conducente, di 18 anni, e del passeggero seduto sul lato anteriore. Entrambi sono stati stabilizzati dai soccorritori sul posto e trasferiti in ospedale per le cure necessarie.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Palagonia, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area, i Carabinieri della Compagnia di Palagonia per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente e il personale sanitario del 118.

La Procura ha avviato gli accertamenti per chiarire le cause del sinistro e ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.



