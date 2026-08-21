Meteo Sicilia oggi, 21 agosto: a Trapani sole, 33 gradi e vento forte. Nel weekend torna a salire il caldo

21/08/2026 07:37:00

La perturbazione atlantica fa sul serio al Centro-Nord, ma quando arriva in Sicilia perde gran parte delle sue intenzioni. Oggi, venerdì 21 agosto, nel Trapanese continueranno a prevalere sole e caldo, con una massima attorno ai 33 gradi. La novità sarà soprattutto il vento, con raffiche che potranno sfiorare i 50 chilometri orari.

Niente piogge significative sulla Sicilia secondo l’avviso regionale. E chi aspettava la perturbazione per spegnere finalmente il condizionatore dovrà pazientare: da domenica il caldo tornerà ad aumentare, con 35 gradi previsti a Trapani e valori elevati anche all’inizio della prossima settimana.

Trapani, oggi 33 gradi

A Trapani la giornata sarà prevalentemente o parzialmente soleggiata, con temperature comprese indicativamente tra 25-26 e 33 gradi.

Il modello WS-LAM di Weather Sicily indica 25 gradi di minima e 33 di massima. Caltanissetta e Messina saranno i capoluoghi più caldi dell’Isola, con 35 gradi, mentre Siracusa arriverà a 34.

Sulle coste del Trapanese la ventilazione renderà il caldo più sopportabile, mentre nelle aree interne le temperature resteranno elevate.

Agosto, insomma, non arretra. Al massimo concede una corrente d’aria.

Sicilia, niente piogge significative

L’avviso n. 179 della Protezione Civile regionale, valido dalle 00 di oggi per 24 ore, prevede sulla Sicilia precipitazioni assenti o non rilevanti.

Non risultano quindi allerte per pioggia o temporali sulla provincia di Trapani.

La perturbazione atlantica che sta attraversando l’Italia costringe l’anticiclone africano ad arretrare verso sud, ma i suoi effetti più importanti riguardano oggi soprattutto il Centro-Nord. Sulla Sicilia restano invece temperature massime elevate nelle zone interne.

Vento, raffiche fino a quasi 50 km/h a Trapani

È il dato più interessante della giornata.

La Protezione Civile prevede venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, ma le elaborazioni ad alta risoluzione di Weather Sicily indicano nel Trapanese raffiche massime fino a 48,6 chilometri orari.

Sulle Egadi le raffiche potranno raggiungere circa 41 km/h.

Non c’è un’allerta ufficiale per vento forte, ma soprattutto lungo le coste e nei punti più esposti la ventilazione sarà ben avvertibile.

Gli ombrelloni, per sicurezza, oggi è meglio piantarli con convinzione.

Mare più vivace, attenzione per Egadi e Pantelleria

Il vento avrà inevitabilmente qualche effetto anche sulle condizioni del mare.

Sui tratti più esposti della provincia e attorno alle Egadi il moto ondoso potrà aumentare durante la giornata. Le elaborazioni marine segnalano infatti una ventilazione più sostenuta sulle isole minori.

Per chi deve raggiungere Favignana, Levanzo, Marettimo o Pantelleria è quindi consigliabile verificare i bollettini marini e gli aggiornamenti delle compagnie prima della partenza.

Nessuno scenario da tempesta, ma il mare – come è noto – non legge le previsioni fino all’ultima riga.

Incendi, rischio basso a Trapani ma resta la preallerta

Sul fronte incendi arriva una conferma positiva.

La Protezione Civile regionale assegna oggi alla provincia di Trapani pericolosità BASSA, mantenendo però la fase di PREALLERTA.

La preallerta è prevista durante l’intera campagna estiva antincendio anche quando la pericolosità meteorologica è bassa.

Pericolosità MEDIA viene invece indicata per Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo; bassa nelle altre province siciliane.

La ventilazione più sostenuta suggerisce comunque prudenza: se un incendio dovesse partire, il vento può naturalmente facilitarne la propagazione.

Caldo, Palermo a livello 2

Per le ondate di calore il quadro più delicato riguarda Palermo.

Il bollettino del Ministero della Salute riportato dalla Protezione Civile assegna oggi al capoluogo regionale livello 2, con una temperatura massima percepita di 36 gradi.

A Catania sono previsti 37 gradi percepiti con livello 1, mentre Messina è a livello 0 con 36 gradi.

La situazione peggiorerà sabato a Palermo, dove sono previsti 37 gradi percepiti e livello 3, rosso.

Trapani non fa parte delle città monitorate dal sistema nazionale delle ondate di calore e quindi non le va attribuito un livello ufficiale.

Sabato ancora 33 gradi, domenica si sale a 35

Il fine settimana sarà pienamente estivo.

Sabato 22 agosto a Trapani sono previsti ancora circa 33 gradi, con prevalenza di sole.

Domenica 23 il termometro salirà invece verso i 35 gradi.

Lunedì 24 è prevista una piccola flessione, con circa 34 gradi, ma da martedì le massime potrebbero tornare sui 35 gradi.

Quando cambia davvero il tempo?

È questa la domanda che ormai accompagna ogni bollettino di agosto.

La risposta, almeno per la Sicilia occidentale, è: non nei prossimi giorni.

La perturbazione atlantica che sta portando temporali e calo termico su altre regioni italiane non riuscirà a produrre una vera svolta nel Trapanese. Dopo la giornata più ventilata di oggi, il tempo tornerà rapidamente stabile.

Anzi, tra domenica e la metà della prossima settimana le temperature a Trapani resteranno attorno ai 34-35 gradi.

Per una rinfrescata organizzata bisognerà quindi guardare più avanti. Per ora l’estate continua.



