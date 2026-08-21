Escursionista trapanese colto da malore sulle Madonie: soccorso prima dell'alba

21/08/2026 09:05:00

Un escursionista di 27 anni, residente in provincia di Trapani, è stato soccorso poco prima dell’alba al Bivacco Giumenta, sulle alte Madonie, nel territorio di Palermo. Il giovane si trovava in escursione con un gruppo di amici quando è stato colto da un malore.

La richiesta di soccorso alle 4:30

L’allarme è scattato intorno alle 4.30, quando i compagni hanno lanciato la richiesta di aiuto attraverso un dispositivo di messaggistica satellitare. La segnalazione è arrivata alla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, che ha attivato il Soccorso Alpino.

Sono intervenuti i tecnici del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, con due squadre partite rispettivamente da Petralia Sottana e Caltavuturo.

Il trasferimento verso l'ospedale

I soccorritori hanno raggiunto Portella Colla e successivamente il Bivacco Giumenta, nel massiccio di Monte Cervi, dove si trovava il gruppo di escursionisti.

Dopo le prime valutazioni, il 27enne è stato accompagnato a piedi fino a Portella Colla. Qui era già presente un’ambulanza del 118, che ha preso in carico il giovane per il successivo trasferimento all’ospedale di Petralia Sottana, dove ha ricevuto le cure necessarie.

L’intervento si è concluso grazie al coordinamento tra Soccorso Alpino e Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, che ha collaborato alle operazioni di emergenza.



