Arresti, denunce e sequestri nel Trapanese: il bilancio dei Carabinieri tra San Lorenzo e Ferragosto

21/08/2026 10:32:00

Controlli intensificati sul territorio provinciale durante la settimana a cavallo tra San Lorenzo e Ferragosto. I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani hanno rafforzato i servizi di prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione ai luoghi della movida, ai litorali e ai centri cittadini maggiormente frequentati.

11 arresti e 56 denunce

Il bilancio complessivo delle operazioni parla di 11 persone arrestate e 56 denunciate. Gli arresti hanno riguardato, tra gli altri, reati legati alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, furto aggravato ed evasione.

Le 56 persone denunciate sono state deferite alle competenti Autorità giudiziarie per diversi reati: truffa, rissa, lesioni colpose, minacce, ricettazione, maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, evasione, spaccio di droga, violazioni delle norme sull’immigrazione, guida senza patente, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, guida in stato di ebbrezza e fuga dopo un incidente stradale.

I controlli in tutta la provincia

I servizi straordinari, disposti anche sulla base delle determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno interessato Trapani, Erice, Alcamo, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Castelvetrano, Marinella di Selinunte, le Isole Egadi, Marsala e Mazara del Vallo.

L'obiettivo è stato quello di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nelle aree maggiormente interessate dalla presenza di residenti e turisti e dal fenomeno della movida.

Sequestrati droga e oggetti atti ad offendere

Nel corso delle attività sono stati sequestrati circa 49 grammi di cocaina, 280 grammi di hashish, 6,5 grammi di crack e 1.860 grammi di marijuana, quest'ultima anche sotto forma di arbusti di cannabis.

I militari hanno inoltre sequestrato quattro oggetti atti ad offendere, mentre 12 persone sono state segnalate alla Prefettura di Trapani per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Controlli anche sulle strade

Una parte significativa dei servizi ha riguardato la sicurezza stradale, con verifiche mirate soprattutto alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

I Carabinieri si sono avvalsi anche del supporto tecnico del Forensic Lab Service, strumento tecnologicamente avanzato inserito nell'ambito del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Oltre duemila persone identificate

Nel corso dei servizi sono state 2.042 le persone identificate, mentre i veicoli controllati sono stati 907. Complessivamente sono state contestate 67 violazioni al Codice della Strada.

L'attività rientra nel più ampio dispositivo di controllo predisposto durante il periodo estivo per garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione e prevenire fenomeni di illegalità. UnL'Arma dei Carabinieri ricorda che, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali delle persone coinvolte dovranno essere accertate esclusivamente dopo una sentenza passata in giudicato.



