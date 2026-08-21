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Cittadinanza
21/08/2026 08:42:00

Petrosino, «spiagge pulite e ordinate»? Da Sibiliana-Sabugia arriva la protesta: «Qui siamo dimenticati»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2026/petrosino-spiagge-pulite-e-ordinate-da-sibiliana-sabugia-arriva-la-protesta-qui-siamo-dimenticati-450.jpg

«Spiagge pulite e ordinate», aveva rivendicato il Comune di Petrosino dopo Ferragosto. Ma Petrosino non finisce a Torrazza. E dalla zona di Sibiliana-Sabugia arriva una segnalazione che racconta una situazione molto diversa.

A scriverci è un cittadino che contesta il bilancio positivo diffuso dall'Amministrazione comunale e pone una domanda tanto semplice quanto provocatoria: «Sibiliana-Sabugia fa parte del Comune di Petrosino oppure no?».

Il punto della protesta è proprio questo: secondo la segnalazione ricevuta da Tp24, in quel tratto di litorale il servizio di pulizia delle spiagge non sarebbe stato effettuato non soltanto a Ferragosto, ma durante l'intera stagione estiva.

 

«Per le tasse siamo di Petrosino, per i servizi no?»

 

Il cittadino parte proprio dal comunicato con cui il Comune, al termine del weekend di Ferragosto, aveva ringraziato operatori e squadre impegnate nella pulizia, nella sicurezza e nel decoro del litorale.

Una rappresentazione che, sostiene, non corrisponde a quanto accade nella zona Sibiliana-Sabugia.

«Quando si tratta di pagare Tari e Imu – scrive – siamo cittadini di Petrosino a tutti gli effetti. Ma quando si tratta di garantire servizi idrici, pulizia delle spiagge, viabilità e decoro urbano, sembra quasi che questa parte del territorio venga dimenticata».

Ed è probabilmente questo il passaggio che meglio sintetizza la protesta.

 

La polemica dopo le foto di Torrazza

 

La segnalazione arriva proprio dopo il comunicato con il quale l'Amministrazione aveva mostrato le immagini della spiaggia di Torrazza pulita dopo Ferragosto, accompagnandole anche da una stoccata polemica contro l'utilizzo di fotografie che, secondo il Comune, sarebbero state scattate su spiagge di altri territori e utilizzate «strumentalmente».

Adesso, però, la questione posta dal lettore è diversa: non riguarda fotografie di altri Comuni, ma una zona che viene indicata come appartenente al territorio di Petrosino.

E la richiesta è che lo stesso standard rivendicato per Torrazza venga garantito lungo tutto il litorale.

 

«Petrosino è tutto il suo territorio»

 

«Se l'Amministrazione parla di spiagge pulite e ordinate – prosegue la segnalazione – questo principio deve valere per tutte le spiagge del Comune, non soltanto per quelle più visibili o più frequentate».

Da qui la richiesta di una risposta pubblica: quando sarà garantito anche nella zona Sibiliana-Sabugia il servizio di pulizia delle spiagge?

La conclusione del cittadino è netta: «Petrosino è tutto il suo territorio, non soltanto quello che fa comodo ricordare nelle occasioni di festa».

Una segnalazione che giriamo all'Amministrazione comunale, disponibili naturalmente a pubblicarne la risposta e a chiarire quali tratti del litorale rientrino nel servizio di pulizia programmato dal Comune.



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