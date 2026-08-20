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Cultura

» Spettacoli
20/08/2026 14:30:00

Alcamo: sabato serata dance e musica elettronica di Deborah De Luca

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2026/alcamo-sabato-serata-dance-e-musica-elettronica-di-deborah-de-luca-450.jpg

Alcamo si prepara a una serata all’insegna della musica elettronica e della techno internazionale. Sabato 22 agosto, il piazzale del Castello dei Conti di Modica ospiterà Deborah De Luca, protagonista di un appuntamento speciale inserito nella programmazione estiva di Unlocked Sicily, dedicata alla dance e alla musica elettronica.

Una scelta che punta a far dialogare la musica contemporanea con uno dei luoghi simbolo della città. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale nell’ambito della programmazione estiva, nasce con l’obiettivo di valorizzare il contesto storico del Castello e, allo stesso tempo, richiamare un pubblico giovane attraverso un evento di respiro internazionale.

 

Deborah De Luca, classe 1980, è una dj e produttrice discografica italiana conosciuta in tutto il mondo. Nata a Napoli e cresciuta a Scampia, ha costruito negli anni una carriera internazionale portando la sua musica nei club e nei festival di numerosi Paesi, dalla Spagna alla Grecia, dalla Germania al Marocco, fino all’Indonesia e agli Stati Uniti.

Il suo stile unisce sonorità techno e minimal, con una cifra musicale riconoscibile che l’ha resa uno dei nomi più noti della scena elettronica italiana e internazionale.

L’appuntamento di Alcamo rientra in un progetto che vuole creare un rapporto sempre più stretto tra musica, arte, persone e luoghi. In questa prospettiva, il Castello dei Conti di Modica diventa non soltanto lo scenario della serata, ma parte integrante dell’esperienza: la musica elettronica contemporanea si inserisce così all’interno di uno spazio dalla forte identità storica e culturale.

 

L’evento è a pagamento e l’appuntamento è fissato per sabato 22 agosto nel piazzale del Castello dei Conti di Modica. Una serata pensata soprattutto per il pubblico della musica elettronica, ma anche per trasformare uno dei luoghi più suggestivi di Alcamo in uno spazio di incontro, spettacolo e partecipazione.



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