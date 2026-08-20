Monitor multiparametrico donato all'associazione Morgana Mazara ODV

20/08/2026 22:00:00

Un nuovo monitor multiparametrico entra nella dotazione dell’Associazione Morgana Mazara ODV grazie alla donazione di Luciano Giacalone Group. Si tratta di uno strumento importante per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti e che permetterà ai volontari di affrontare gli interventi con una dotazione ancora più completa.

Due nuove divise da lavoro

La donazione ha inoltre consentito all’associazione di dotarsi di due nuove divise da lavoro, contribuendo a migliorare l’organizzazione e la preparazione della squadra durante le attività sul territorio.

Il ringraziamento dell’associazione

L’Associazione Morgana Mazara ODV ha espresso il proprio ringraziamento a Luciano Giacalone per la generosità dimostrata e per un contributo considerato concreto e significativo.

«Ci sono gesti che lasciano il segno e che dimostrano quanto la forza di una comunità risieda nella capacità di unirsi e sostenersi», sottolineano dall’associazione.

Un sostegno al volontariato

Per i volontari, poter contare su nuove attrezzature significa essere maggiormente preparati e organizzati nel servizio rivolto a chi ha bisogno. La donazione rappresenta così un esempio di collaborazione tra realtà del territorio e di attenzione verso il mondo del volontariato.

L’Associazione Morgana Mazara ODV ha quindi rivolto a Luciano Giacalone Group la propria gratitudine, estendendola a tutti coloro che contribuiscono a sostenere le attività a favore della comunità.



