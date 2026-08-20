Bimba di 4 anni morta in ospedale per sospetta difterite: non era vaccinata

20/08/2026 17:21:00

Una bambina di 4 anni è morta all’Ospedale dei bambini di Palermo dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. L’ipotesi sulla quale stanno lavorando i medici è quella della difterite, malattia infettiva contro cui la piccola, secondo quanto emerso, non era vaccinata.

La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta per ricostruire quanto accaduto. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia, mentre i carabinieri hanno acquisito la documentazione sanitaria della bambina.

Il primo ricovero e il peggioramento

I primi sintomi erano comparsi nei giorni scorsi con febbre, vomito e scarso appetito. La bambina era stata accompagnata in ospedale giovedì scorso e, dopo gli accertamenti, era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite. Ai genitori era stato comunque raccomandato di tornare immediatamente al pronto soccorso in caso di peggioramento.

Le condizioni della piccola, però, non sono migliorate. La febbre è rimasta alta nonostante le terapie e, al secondo ricovero, il quadro clinico è rapidamente precipitato. La bambina ha sviluppato una grave insufficienza respiratoria ed è stata intubata e trasferita in Terapia intensiva pediatrica al Di Cristina.

I test positivi e la profilassi per il personale

Gli esami effettuati in ospedale hanno fatto emergere la presenza del batterio responsabile della difterite. La diagnosi dovrà comunque essere confermata definitivamente dagli accertamenti dell’Istituto superiore di sanità.

Per precauzione è stata avviata la profilassi antibiotica per medici, infermieri e operatori che erano entrati in contatto con la bambina.

Il direttore sanitario dell’Ospedale Civico, Domenico Cipolla, ha spiegato che il personale ha fatto il possibile per salvarla, ma il peggioramento ha provocato uno scompenso progressivo degli organi. La causa esatta della morte sarà stabilita dagli esami disposti dalla magistratura.

L’inchiesta sulla mancata vaccinazione

Tra gli aspetti che la Procura dovrà chiarire c’è anche la mancata vaccinazione della bambina. La difterite rientra infatti tra le vaccinazioni obbligatorie previste per l’infanzia.

Gli investigatori dovranno ricostruire il percorso sanitario della piccola e verificare le circostanze che hanno portato alla mancata somministrazione del vaccino. Sul caso sono stati inoltre attivati i servizi sociali.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione il tema della prevenzione vaccinale. Il professore Francesco Vitale, ordinario di Igiene all’Università di Palermo, ha sottolineato come in Italia i casi di difterite non si registrassero da decenni e come la vaccinazione rappresenti uno strumento fondamentale per evitare il ritorno di malattie che sembravano ormai scomparse.

La situazione in Sicilia

Il caso riaccende anche i riflettori sui livelli di copertura vaccinale nell’Isola. Secondo gli ultimi dati disponibili citati nel rapporto sulle vaccinazioni pediatriche, la Sicilia presenta percentuali inferiori alla media nazionale per diverse vaccinazioni obbligatorie e raccomandate.

Il dato assume un peso particolare proprio davanti a una malattia che, grazie alla vaccinazione, è diventata rarissima nel nostro Paese.

La morte della bambina resta comunque al centro degli accertamenti della Procura: saranno l’autopsia e gli esami di laboratorio a stabilire con certezza la causa del decesso e a fornire gli elementi necessari per ricostruire l’intera vicenda.



