Marsala: a 36 anni dalla maturità, di nuovo insieme gli sudenti della III A del Liceo Classico

20/08/2026 07:00:00

Anche quest’anno si è rinnovata l’ormai consueta riunione della III A del Liceo Classico Giovanni XXIII di Marsala, a 36 anni dalla maturità. Un appuntamento che continua a riunire ex compagni di classe che, dopo aver intrapreso strade diverse, si ritrovano per condividere ricordi, aneddoti e bilanci di una vita trascorsa dalla fine del liceo.

A partecipare all’incontro sono stati Gabriele Badalamenti, Francesco Bruno, Giuseppe Caimi, Marilena Di Dia, Annalisa Giappone, Annalisa Giglio Bonafede, Maria La Vela, Rossella Lombardo, Albina Mancuso, Fabio Licari, Giusy Passalacqua, Giusy Patti, la sindaca di Marsala Andreana Patti, Luciano Rallo e Maria Rita Tranchida.

Per una sera, però, il tempo sembra essersi fermato. Tra ricordi e sorrisi, i “non più ragazzi” della III A si sono rituffati nella spensieratezza dei loro 18 anni, ripercorrendo quella stagione della vita fatta di sogni, aspirazioni, progetti e amicizie.

Trentasei anni sono un arco di tempo lungo per fare bilanci e guardare con un pizzico di ironia alle aspettative di allora, alcune diventate realtà, altre rimaste soltanto sogni. Ma sono anche abbastanza per capire quanto possano essere importanti i legami nati sui banchi di scuola.

Il ricordo del Preside Ruggieri

Quest’anno, tuttavia, il ritrovarsi ha avuto un significato ancora più profondo. Il pensiero della III A è andato infatti a Gioacchino Aldo Ruggieri, il Preside recentemente scomparso, figura importante nel percorso scolastico e umano di quella classe.

Il ricordo di Ruggieri è stato accompagnato da affetto e commozione. Per gli ex studenti della III A non è stato soltanto il Preside del loro liceo, ma soprattutto un educatore e un mentore, una presenza capace di lasciare un segno nella formazione dei ragazzi di allora e degli adulti che sono diventati oggi.

Un legame che il tempo non ha cancellato

Così, tra la nostalgia per gli anni del liceo e la consapevolezza del tempo trascorso, la III A ha rinnovato ancora una volta il proprio appuntamento. Una rimpatriata che va oltre il semplice ritrovarsi: è l'occasione per recuperare emozioni, persone e ricordi di una stagione irripetibile.

Perché dopo 36 anni cambiano le vite, cambiano le prospettive e cambiano inevitabilmente le persone. Ma basta ritrovarsi intorno allo stesso tavolo per scoprire che, in fondo, una parte di quei ragazzi di 18 anni è ancora lì, pronta a riaffiorare tra una risata, un ricordo e un abbraccio.



