Trapani, via Vita sommersa dai rifiuti: è il biglietto da visita che non funziona

20/08/2026 16:58:00

Trapani prova a costruire la propria immagine turistica, ma in alcune strade del centro storico continua a fare i conti con una fotografia molto meno attraente.

È quella che arriva da via Vita, dove un cittadino ha segnalato la presenza di rifiuti abbandonati, sacchetti accanto ai contenitori e una situazione di generale trascuratezza.

Le immagini raccontano una strada che, soprattutto in piena stagione estiva, dovrebbe presentarsi in condizioni completamente diverse. Non soltanto perché si trova nel cuore della città, ma perché il centro storico è uno dei luoghi attraversati quotidianamente da residenti e visitatori.

E proprio qui sta il punto.

Il problema non sono soltanto i sacchetti

Una strada sporca non è semplicemente una strada che "non fa bella figura". È il segnale di un problema più ampio che riguarda raccolta, pulizia, controlli e senso civico.

Da una parte ci sono i cittadini che continuano ad abbandonare rifiuti fuori dai contenitori, contribuendo direttamente al degrado.

Dall'altra c'è l'amministrazione, che deve garantire che il servizio funzioni, che le situazioni problematiche vengano affrontate rapidamente e che chi sporca venga individuato e sanzionato.

Il risultato, però, è quello che si vede nelle fotografie: rifiuti per strada e cassonetti che diventano parte del paesaggio urbano invece di essere semplicemente strumenti del servizio di raccolta.

È una contraddizione difficile da ignorare per una città che negli ultimi anni ha puntato molto sulla crescita dei flussi turistici e sulla valorizzazione del centro storico.

Sempre più cittadini raccontano ciò che non funziona

C'è poi un altro elemento che emerge da segnalazioni come quella di via Vita. Sempre più spesso i cittadini affidano alle redazioni giornalistiche e ai social network le proprie sensazioni, le proprie fotografie e il proprio punto di vista sulla città.

Non sempre si tratta di denunce formali. A volte è semplicemente il bisogno di rendere pubblico ciò che si vede ogni giorno e che, dal punto di vista di chi vive quella strada, quel quartiere o quella piazza, non dovrebbe essere normale.

La fotografia di un cassonetto pieno, di una strada sporca, di una buca o di un'area degradata diventa così uno strumento per attirare l'attenzione su un problema. I social sono diventati una sorta di piazza pubblica permanente, mentre le redazioni finiscono sempre più spesso per raccogliere quelle voci e trasformarle in notizie.

È un fenomeno che dice qualcosa anche sul rapporto tra cittadini e istituzioni.

Quando una persona sceglie di rivolgersi a un giornale o di pubblicare una fotografia sui social, spesso sta cercando non soltanto visibilità, ma una risposta.

Che troppo spesso non arriva dalle istituzioni.

Via Vita, dunque, è una segnalazione. Ma dietro quella fotografia c'è una domanda più ampia che attraversa sempre più spesso le città: chi ascolta ciò che i cittadini vedono ogni giorno?

La città raccontata ai turisti e quella reale

Ed è proprio da queste segnalazioni che emerge anche un altro tema: la distanza tra la città che Trapani vuole raccontare ai visitatori e quella che i cittadini, ogni giorno, consegnano alle fotografie e ai social.

Trapani vende ai visitatori il mare, il centro storico, le mura, le chiese, le piazze, il porto e il paesaggio delle Egadi.

Ma il turista non vede soltanto i monumenti, non sente solo il profumo del couscous o la fascinazione del mare sotto casa.

Vede le strade che percorre per raggiungerli: i marciapiedi, i cassonetti, gli angoli delle vie. Sente gli odori. Nota quello che il Comune e i residenti, magari dopo anni di abitudine, finiscono per non vedere più.

Per questo il problema dei rifiuti è anche un problema di immagine turistica.

Una città può investire in eventi, promozione e grandi progetti, ma basta una strada sporca per restituire immediatamente un'impressione diversa.

Via Vita, in questo senso, diventa quasi una cartolina al contrario.

L'emergenza che si ripete

La segnalazione di Salvo - il cittadino che ci ha scritto - riporta al centro un problema che a Trapani non è nuovo. La città continua periodicamente a confrontarsi con discariche abusive, sacchetti lasciati accanto ai contenitori e criticità nella raccolta.

E il tema si intreccia anche con quello dei costi del servizio.

È difficile chiedere ai cittadini di accettare ulteriori costi se contemporaneamente alcune strade continuano a presentarsi in condizioni di degrado.

Ma è altrettanto difficile immaginare una città pulita se una parte dei cittadini continua ad utilizzare la strada come una discarica.

Servono controlli, non soltanto pulizia

La questione, dunque, non può essere risolta soltanto mandando qualcuno a raccogliere i sacchetti dopo che sono stati abbandonati.

Quello è l'ultimo anello della catena.

Servono controlli, sanzioni, raccolta puntuale e interventi rapidi nelle zone maggiormente esposte. E serve una responsabilità condivisa: l'amministrazione deve garantire un servizio adeguato, i cittadini devono rispettare gli spazi pubblici.

Perché il decoro non è un elemento accessorio della città turistica. È parte del servizio che una città offre a chi ci vive e a chi arriva.

La segnalazione di via Vita pone quindi una domanda semplice: quanto può essere credibile una Trapani che vuole presentarsi come destinazione turistica se alcune delle sue strade raccontano ancora un'altra storia?

Le fotografie mostrano il problema.

Adesso la palla passa a chi deve garantire che quelle fotografie raccontino una situazione diversa.



