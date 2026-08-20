Scontro tra auto e tir: donna di 40 anni muore davanti ai propri figli

20/08/2026 08:16:00

Una tragedia si è consumata nella tarda mattinata di ieri a Vittoria, nel Ragusano. Teresa Floriddia, 40 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto in contrada Fanello.

La donna viaggiava a bordo di una Fiat Punto insieme al marito, che era alla guida, e ai loro due figli minorenni, quando l'auto si è scontrata con un tir utilizzato per il trasporto di prodotti agricoli.

Lo scontro e i soccorsi

L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. L'impatto è stato particolarmente violento e le condizioni della 40enne sono apparse subito gravissime.

Per Teresa Floriddia era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. La donna è stata comunque caricata su un'ambulanza per essere trasferita in ospedale, ma è deceduta durante il trasporto. Per lei non c'è stato nulla da fare.

La famiglia risiede in contrada Alcerito, a pochi chilometri dal luogo in cui si è verificato l'incidente.

Ancora da chiarire la dinamica dello scontro. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale di Vittoria, che dovrà ricostruire la sequenza dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.



