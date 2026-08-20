Alcamo, scontro fra tre auto e uno scooter: 15enne ricoverata al Trauma Center

20/08/2026 15:30:00

Incidente stradale questa mattina ad Alcamo, sulla Strada Provinciale 47, nei pressi dell’ex distilleria. Erano circa le 11.20 quando si è verificata una carambola che ha coinvolto quattro mezzi, tre automobili e uno scooter.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella ricostruzione della dinamica, insieme al personale del 118 e ai Vigili del Fuoco.

La dinamica dell’incidente

Stando ai primi accertamenti, le tre automobili stavano percorrendo la provinciale nella medesima direzione. Per cause ancora in fase di verifica, si sarebbe verificato un tamponamento tra i veicoli, con l’impatto che ha provocato lo spostamento dell’auto che si trovava in coda.

Il mezzo avrebbe finito per occupare la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva uno scooter. A quel punto si è verificato lo scontro frontale tra l’automobile e il motociclo.

La ragazza trasportata al Trauma Center

Ad avere la peggio è stata la 15enne che viaggiava sullo scooter. La giovane ha riportato una frattura a una gamba ed è stata immediatamente presa in carico dai sanitari del 118.

Considerata la necessità di ulteriori accertamenti e cure, per la ragazza è stato disposto il trasferimento al Trauma Center di Palermo.

Due conducenti feriti lievemente

Nell'incidente sono rimaste ferite anche altre due persone, entrambe in maniera non grave. I sanitari hanno prestato loro le prime cure direttamente sul posto.

I Vigili del Fuoco hanno invece provveduto alle operazioni necessarie per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l'area interessata dall'incidente.

SP 47 temporaneamente chiusa

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno richiesto la chiusura della Strada Provinciale 47 in entrambe le direzioni. Il blocco si è reso necessario anche per consentire la rimozione dei mezzi incidentati e dei detriti rimasti sulla carreggiata.

La Polizia Locale sta completando gli accertamenti per definire con precisione le responsabilità e la sequenza degli impatti.



