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Cronaca

» Incidenti
20/08/2026 15:36:00

A29, giallo sul viadotto: morto Enzo Veltri Barraco Alestra, 50 anni. Caccia all’auto che lo ha urtato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2026/1787233212-0-a29-giallo-sul-viadotto-morto-enzo-veltri-barraco-alestra-50-anni-caccia-all-auto-che-lo-ha-urtato.jpg

Un’auto danneggiata e abbandonata sul viadotto. Il conducente scomparso. Poi, sotto l’autostrada, il ritrovamento del corpo. È un episodio ancora tutto da chiarire quello avvenuto sull’A29, nei pressi dello svincolo di Fulgatore, sul quale adesso indagano la Polizia Stradale e la Procura di Trapani.

La vittima è Enzo Veltri Barraco Alestra, 50 anni. Gli investigatori stanno cercando soprattutto un’altra automobile che, secondo i primi accertamenti, avrebbe urtato la Peugeot dell’uomo per poi allontanarsi.

 

L’auto ferma sul viadotto Binuara

 

I fatti risalgono al pomeriggio del 3 agosto 2026.

Una pattuglia della Polizia Stradale del Distaccamento di Castelvetrano, durante un normale servizio di controllo lungo l’A29 dir, ha notato una Peugeot 206 rossa ferma sul margine destro della carreggiata in direzione Trapani.

L’auto si trovava al chilometro 20+100, sul viadotto “Binuara”, poco prima dello svincolo di Fulgatore.

Il mezzo presentava diversi danni lungo la fiancata sinistra, ma all’interno non c’era nessuno.

 

Il corpo trovato sotto il viadotto

 

Gli agenti hanno quindi controllato l’area circostante. In corrispondenza del punto in cui si trovava la Peugeot è stato rinvenuto, sotto il viadotto, il corpo senza vita di una persona.

La vittima è stata successivamente identificata in Enzo Veltri Barraco Alestra, 50 anni.

Secondo le prime valutazioni, la morte sarebbe riconducibile a una precipitazione dal viadotto. Resta però da stabilire con precisione che cosa sia accaduto nei momenti precedenti e, soprattutto, quale eventuale rapporto vi sia tra l’incidente stradale e la caduta.

 

La Peugeot sarebbe stata urtata da un’altra auto

 

Un elemento importante emerge dagli accertamenti effettuati sulla Peugeot.

I danni riscontrati sulla fiancata sinistra, secondo la Polizia Stradale, sarebbero infatti compatibili con un urto avvenuto sul posto con un’altra vettura.

Ed è proprio su questa automobile che adesso si concentrano le ricerche.

Il mezzo coinvolto nell’incidente si sarebbe allontanato dopo l’impatto e non è stato ancora identificato.

 

Le tracce sull’auto e le telecamere

 

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Trapani e condotte dalla Sezione Polizia Stradale di Trapani.

Gli investigatori stanno analizzando le tracce trovate sulla Peugeot, che potrebbero appartenere alla vettura entrata in collisione con quella della vittima.

Al vaglio anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti lungo il percorso.

L’obiettivo è ricostruire gli spostamenti dei veicoli, identificare l’auto che avrebbe urtato la Peugeot e capire soprattutto se e come l’incidente stradale sia collegato alla morte del cinquantenne.

Al momento, dunque, la dinamica resta aperta. Quello del viadotto Binuara non viene trattato soltanto come il ritrovamento di una persona precipitata: c’è un incidente, c’è un altro veicolo da trovare e c’è una sequenza di fatti che gli investigatori stanno cercando di mettere nel giusto ordine.



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