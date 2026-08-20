Sanità e PNRR: il teatrino delle inaugurazioni dell'ASP di Trapani e l'accesso vietato ai pazienti /3

20/08/2026 06:00:00

Una volta c’erano le cattedrali nel deserto, oggi ci sono le cattedrali del PNRR. Il bluff della Sanità di prossimità, il nastro è stato tagliato, il resto può attendere.

I fondi europei del PNRR erano destinati al potenziamento della sanità territoriale, la cui scadenza lavori era fissata al 30 giugno 2026, l’ASP di Trapani ha avviato tra giugno e luglio una raffica di inaugurazioni ufficiali. Tuttavia, i documenti aziendali, gli atti di dimissione dei dirigenti e le verifiche sul campo rivelano una realtà ben diversa: cantieri ancora aperti, carenza di personale medico, strutture inagibili e persino spostamenti fittizi di risorse e attrezzature al solo scopo di mettere in scena i tagli del nastro.

Il caso Alcamo

A fine giugno 2026 viene inaugurata con la consueta foto di rito la Casa della Comunità Hub di Alcamo. Pochi giorni prima (23 giugno 2026), il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Francesco Di Gregorio, ha rassegnato le proprie dimissioni formali dall’incarico. Il dirigente denuncia che le strutture della Casa di Comunità Hub di Alcamo e dello Spoke di Castellammare del Golfo "presentano gravi criticità: l'una mostra lavori in corso che non consentono l'accessibilità in sicurezza agli utenti e agli operatori, l'altra evidenzia problematiche analoghe”. In sostanza si segnalava la mancanza dei requisiti essenziali di sicurezza, igiene, salubrità e accessibilità.

Ma c’è un altro caso ad Alcamo che raccontano i sanitari: i cartellini del personale. Dal documento di rilevazione presenze di luglio 2026, risulta che infermieri e OSS sono formalmente in servizio presso la "Casa della Comunità Alcamo Hub - Costi Comuni". In realtà, come dimostrano le immagini del cantiere scattate ad agosto 2026 (con tanto di cartello "VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI"), il personale risulta assegnato a un luogo che è fisicamente un'area di cantiere inagibile.

Ospedali di Comunità

Con una nota del 6 agosto il Commissario Straordinario dell’ASP, Sabrina Pulvirenti, disponeva l'"Attivazione dei ricoveri presso gli Ospedali di Comunità di Marsala e di Salemi", citando il D.M. 77/2022 e sostenendo che le strutture siano "già operative”.

La realtà è però molto diversa: presso l’Ospedale di Comunità di Salemi, inaugurato il 29 luglio 2026, non ci sono ricoveri per assenza di medici. Stessa identica cosa all’Ospedale di Comunità del Paolo Borsellino di Marsala.

Senza medici chi compila la cartella clinica e chi prende in carico il paziente? Chi soprattutto garantisce la continuità assistenziale?

Peggio va a Trapani, per il terzo Ospedale di Comunità previsto dal cronoprogramma, i lavori sono ancora in alto mare e ben lontani dalla conclusione.

Passerella politica

Se le strutture restano scatole vuote c'è un ingranaggio che invece funziona con spietata puntualità: la macchina della propaganda politica.

Il tour delle inaugurazioni andato in scena tra la fine di giugno e il mese di luglio 2026 nella provincia di Trapani ha visto la presenza costante di esponenti politici locali, sempre pronti a posizionarsi al centro dell'obiettivo, forbici alla mano.

Il copione è sempre lo stesso: politici affiancati dai vertici aziendali, sorrisi d'ordinanza davanti ai macchinari allineati, dichiarazioni trionfali. In provincia di Trapani la sanità pubblica rappresenta il più grande bacino di consenso elettorale. Farsi fotografare accanto ai cartelli del PNRR permette ai politici di rivendicare la capacità di spendere i fondi europei, prescindendo dal fatto che quei servizi eroghino o meno prestazioni reali ai cittadini. Una volta scattata la fotografia e pubblicato il post sui social l'obiettivo politico è raggiunto. Al prossimo tour.



