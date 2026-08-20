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» Dai Comuni
20/08/2026 14:45:00

Mazara, al via l'iniziativa "I Custodi di Quarara": cittadini e Comune insieme per Cala Malavia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2026/mazara-al-via-l-iniziativa-i-custodi-di-quarara-cittadini-e-comune-insieme-per-cala-malavia-450.jpg

Parte dalla Cala di Malavia, nella zona di Bocca Arena a Mazara, l'iniziativa “I Custodi di Quarara”, promossa dall'amministrazione comunale per coinvolgere direttamente i cittadini nella tutela e nella salvaguardia del litorale. Ieri mattina è stato sottoscritto il primo Patto di Collaborazione tra il Comune e un gruppo di nove cittadine e cittadini che hanno deciso di impegnarsi nella cura dell'area.

Alla firma erano presenti l'assessore comunale alla Partecipazione Gianfranco Casale e la dirigente del V Settore Maria Gabriella Marascia. Il gruppo è rappresentato dalla referente Federica Cambiaggio.

 

Presidio, cura e segnalazioni

 

Il patto prevede che i volontari si occupino del presidio, della cura e dell'animazione della Cala di Malavia, contribuendo anche a segnalare eventuali episodi di abbandono di rifiuti o altre situazioni che possano danneggiare il territorio.

Il Comune, da parte sua, si farà carico della pulizia straordinaria dell'area e ha già attivato una polizza assicurativa per garantire che i cittadini aderenti possano svolgere le attività previste dal patto in condizioni di sicurezza.

L'iniziativa nasce in via sperimentale nell'ambito del Regolamento comunale per la gestione condivisa dei beni comuni ed è collegata anche a una mozione attualmente all'attenzione del Consiglio comunale sulla valorizzazione del litorale di Bocca Arena.

L'obiettivo: estendere il progetto a tutto il litorale

 

La Cala di Malavia rappresenta il primo punto di partenza di un progetto che l'amministrazione intende allargare all'intero tratto costiero di Quarara-Bocca Arena, dove in diversi punti si registrano episodi di abbandono di rifiuti e materiali legati anche alla pesca.

L'idea è far crescere progressivamente il gruppo dei “Custodi di Quarara”, coinvolgendo altri cittadini disposti a prendersi cura delle diverse cale e dei tratti di litorale.

 

Casale: «Ai pirati del terzo millennio rispondiamo con l'impegno»

 

«In questo splendido luogo, un tempo frequentato da contrabbandieri e pirati, dove si trova anche un pozzo utilizzato un tempo come abbeveratoio, oggi abbiamo a che fare con i pirati del terzo millennio», ha detto l'assessore Gianfranco Casale, riferendosi a chi abbandona rifiuti e attrezzature da pesca.

«A questa inciviltà un gruppo di persone che ama l'ambiente risponde con l'impegno quotidiano e la passione all'appello dell'amministrazione. Partiamo dalla Cala di Malavia, ma l'obiettivo è coinvolgere un numero sempre maggiore di persone e far crescere il gruppo “I Custodi di Quarara” per la custodia di altre cale e tratti di litorale».

Chi volesse aderire all'iniziativa può contattare la referente del gruppo, Federica Cambiaggio, all'indirizzo federica.pachamamaaps@gmail.com.

 



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