Gibellina celebra il tenente Paolo Scavuzzo, primo ufficiale dei Carabinieri nella storia del paese

20/08/2026 12:42:00

Un traguardo personale che diventa motivo d’orgoglio per tutta Gibellina. Il sindaco Salvatore Sutera ha consegnato questa mattina, nel Palazzo comunale, una targa ricordo a Paolo Scavuzzo, 26 anni, primo concittadino a diventare ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.

Il giovane tenente è stato ricevuto in Comune insieme ai genitori, alla presenza del presidente del Consiglio comunale Roberta Bongiorno e di alcuni consiglieri.

La cerimonia in Comune

Alla consegna della targa hanno partecipato anche il capitano Giovanni Mantovani, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano, e il maresciallo Vincenzo Lo Sciuto, comandante della stazione di Gibellina.

Presenti inoltre il dirigente scolastico Salvino Amico e Dino Cataldo, presidente della sezione locale dell’Associazione nazionale Carabinieri.

Con il riconoscimento, l’amministrazione comunale ha voluto celebrare il percorso intrapreso da Paolo Scavuzzo e il risultato raggiunto a soli 26 anni: un primato nella storia di Gibellina e un esempio per i giovani del territorio.



