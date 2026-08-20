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» Dai Comuni
20/08/2026 17:00:00

Alcamo: cambiano sede e modalità del concorso per tre operatori del verde pubblico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2026/1787237736-0-alcamo-cambiano-sede-e-modalita-del-concorso-per-tre-operatori-del-verde-pubblico.jpg

Il Comune di Alcamo ha pubblicato un avviso di rettifica relativo al concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di tre posti di operatore addetto al verde pubblico, nell’ambito del CCNL Funzioni Locali.

La Commissione esaminatrice ha annullato in autotutela le modalità precedentemente stabilite per la prova pratica, insieme alla sede, alla data e all’articolazione oraria. La prova, inizialmente prevista per il 9 settembre 2026 al Centro Congressi Marconi e organizzata sotto forma di quiz, è stata ritenuta non pienamente conforme a quanto previsto dall’articolo 6 del bando.

 

La nuova prova alla Cittadella dei Giovani

 

La prova pratica si svolgerà alla Cittadella dei Giovani, in via Ugo Foscolo 6, ad Alcamo, e sarà incentrata su vere e proprie attività operative legate alla manutenzione del verde pubblico.

I candidati potranno essere chiamati a utilizzare attrezzature come decespugliatore, tagliasiepi e rasaerba, oltre a svolgere attività manuali e ad applicare le norme di sicurezza e le disposizioni relative all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

 

Convocazioni in più giornate

 

Considerato l’elevato numero di partecipanti, le prove saranno distribuite su più giornate, a partire dal 9 settembre 2026.

Il calendario dettagliato, con l'indicazione della data, della sede e dell'orario di convocazione per ciascun candidato, sarà consultabile sul Portale InPA e sul sito istituzionale del Comune di Alcamo.

 

L'invito ai candidati

 

L’amministrazione invita i partecipanti a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni pubblicate attraverso i canali ufficiali. Le informazioni precedentemente diffuse e non coincidenti con il nuovo avviso sono da considerarsi prive di validità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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