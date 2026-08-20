Mazara: alla rassegna “In... chiostro d’autore” si presenta "La Malanotte"

20/08/2026 16:01:00

La rassegna letteraria estiva “In... chiostro d’autore” torna a proporre un appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea. Giovedì 20 agosto, alle 21.30, il Civic Center, in collaborazione con il lounge bar Moltivolti, ospiterà Ugo Barbàra per la presentazione di “La malanotte”, romanzo pubblicato da Rizzoli e ultimo capitolo della saga familiare che ha conquistato i lettori con “I Malarazza” e “Malastrada”.

Un viaggio fino all’Avana del 1957

A dialogare con lo scrittore, giornalista e sceneggiatore sarà Catia Catania, direttrice artistica della rassegna. Al centro dell’incontro ci sarà una nuova tappa della storia della famiglia Montalto-Scudera, che questa volta si sposta a Cuba, nell’Avana del 1957.

Tra i casinò, gli alberghi di lusso e gli ambienti dell’alta società cubana, la famiglia si trova immersa in un clima sempre più inquieto. Dalla Sierra Maestra arriva infatti l’eco della rivoluzione guidata da Fidel Castro, mentre all’interno della dinastia emergono segreti, identità nascoste e conflitti destinati a mettere a rischio l’intero impero familiare.

Storia, rivoluzione e legami familiari

“La malanotte” intreccia la vicenda privata dei protagonisti con uno dei passaggi più delicati della storia cubana. La ricostruzione dell’Avana alla vigilia della rivoluzione farà da sfondo all’evoluzione dei personaggi e alle tensioni che attraversano una famiglia segnata da ambizioni, passioni e contraddizioni.

Durante la serata sarà possibile approfondire anche il lavoro di ricerca storica alla base del romanzo e il modo in cui gli eventi politici finiscono per intrecciarsi con le vicende personali dei protagonisti.

Ingresso gratuito e firma-copie

L’appuntamento è promosso dalla Libreria Lettera 22 insieme al Comune di Mazara del Vallo e al Patto locale per la Lettura. L’ingresso è libero e gratuito.

Al termine della presentazione, Ugo Barbàra incontrerà i lettori per il firma-copie e per un momento di confronto diretto sul romanzo e sulla saga dei Montalto-Scudera.



