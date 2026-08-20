Custonaci: il "Cunto Saraceno" chiude la rassegna "Un Borgo di libri e autori"

20/08/2026 09:49:00

Sarà la forza della narrazione orale a chiudere l’ottava edizione di Un borgo di libri ed autori, la rassegna culturale organizzata a Custonaci dal Centro Studi Dino Grammatico. Giovedì 20 agosto, alle 21.30, nella suggestiva cornice della Grotta Mangiapane, Gaspare Balsamo porterà in scena Cunto saraceno, spettacolo di narrazione e musica.

Ericino e allievo del maestro Mimmo Cuticchio, Balsamo è considerato tra i principali interpreti della nuova generazione di cuntisti. Il suo spettacolo nasce dalle Novelle saracene di Giuseppe Bonaviri e si intreccia con le narrazioni orali della tradizione siculo-araba.

Sulla scena prende forma una Sicilia popolata da contadini, crapari e artigiani, attraversata da una trinità popolare composta da Gesù, Giufà e Orlando. Personaggi e racconti diventano così il filo attraverso cui una cultura antica continua a resistere alla cancellazione.

Il Cunto saraceno è anche un racconto civile: la lingua antica del cunto diventa uno strumento per interrogare il presente, affrontando temi come la convivenza e la pace. Una scelta particolarmente significativa per una rassegna che, dopo tre serate dedicate ai romanzi, torna alla radice stessa della letteratura: una voce, una storia e un pubblico riunito sotto le stelle. A dialogare con Gaspare Balsamo sarà Valentina Pipitone, curatrice della rassegna.

L'ingresso alla serata è libero

Un borgo di libri ed autori è organizzata dal Centro Studi Dino Grammatico con la partecipazione dell'Associazione Culturale Museo Vivente, partner dell'iniziativa sin dalla prima edizione. La manifestazione gode del patrocinio dell'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e del Comune di Custonaci, con il sostegno di una rete di partner del territorio. La rassegna è inoltre inserita nella Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani.



