Cosa fare in provincia di Trapani: musica, teatro, libri, sagre e feste

20/08/2026 06:00:00

Da Zoukak al Teatro Antico di Segesta al concerto di Michele Zarrillo a Castellammare, dal jazz di Marsala alla Notte Bianca di Favignana. E poi Selinunte, San Vito Lo Capo, Gibellina, Mazara, Custonaci, Valderice, Misiliscemi e Partanna. Otto giorni fitti di appuntamenti in tutta la provincia di Trapani.

La settimana che porta verso la fine di agosto è tra le più dense dell'estate nella provincia di Trapani. Da giovedì 20 a giovedì 27 agosto 2026 il calendario mette insieme teatro internazionale e grandi concerti, jazz e libri, feste patronali e sagre, spettacoli per bambini, circo contemporaneo e notti bianche.

Segesta e Selinunte continuano a utilizzare i loro siti archeologici come palcoscenici, Castellammare del Golfo celebra la Madonna del Soccorso, San Vito Lo Capo ospita il gran finale del Vertical Summer Tour, Marsala propone jazz e letteratura, mentre a Favignana il centro dell'isola diventa un teatro diffuso fino a notte fonda. Nel Belice, Gibellina celebra il melone giallo e Partanna dedica tre giornate ai bambini e alle famiglie con URRÀ! InTransit.

Ecco gli appuntamenti già segnalati alla redazione, giorno per giorno.

Giovedì 20 agosto: da Segesta a Selinunte, una giornata piena di spettacoli

Uno degli appuntamenti culturalmente più significativi è al Teatro Antico di Segesta, dove alle 19.30 va in scena in prima assoluta “Traces of Rupture” dello Zoukak Collective.

Il collettivo libanese, attivo dal 2006 e presente negli anni nei principali festival e teatri internazionali, porta a Segesta il risultato della residenza artistica realizzata a Gibellina. La produzione nasce dalla collaborazione tra Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026 e Segesta Teatro Festival.

Beirut e Gibellina, due città profondamente segnate dalla distruzione e dalla successiva ricostruzione, diventano i poli di un lavoro costruito attraverso testimonianze, memorie e ricerca sul territorio. In scena Maya Zbib, Junaid Sarieddeen, Lamia Abi Azar e Omar Abi Azar. Durata prevista, 65 minuti.

Sempre il 20 agosto, a Selinunte, è protagonista la musica dei Led Zeppelin riletta in chiave orchestrale. Alle 21, nell'area del Tempio E, arriva “Led Zeppelin: Symphonic Unledded”: rock band, orchestra ed ensemble etnico si incontrano in una rilettura di brani come Kashmir, Stairway to Heaven, Babe I'm Gonna Leave You e Ten Years Gone. I biglietti costano 33,50 e 18,50 euro.

La giornata al Parco archeologico comincia già dalle 10.30 alle 13, al Baglio Florio, con un incontro a ingresso libero dedicato al “confine” come luogo di relazione, attraversamento e contaminazione.

A Castellammare carretti siciliani, Michele Zarrillo e Lo Zoo di 105

A Castellammare del Golfo proseguono i festeggiamenti per Maria Santissima del Soccorso.

Dalle 19.30 è prevista la sfilata dei carretti siciliani per il centro storico. Alle 22, nel piazzale del porto, concerto di Michele Zarrillo. Dopo la mezzanotte la serata continuerà con Pippo Palmieri e Lo Zoo di 105.

Gli appuntamenti musicali sono a ingresso libero.

Marsala, jazz nella cava di tufo

A Marsala, alle 21, secondo appuntamento di Jazz&Co nell'Anfiteatro del Santuario di Santo Padre delle Perriere.

Sul palco Eleonora Strino alla chitarra e Claudio Vignali al pianoforte, duo che unisce swing, lirismo e improvvisazione jazz contemporanea.

Biglietti a 12 euro, ridotto 10 euro per gli under 24.

Libri a Mazara, poesia a Valderice e il cunto a Custonaci

Alle 19, al Teatro Comunale “On. Nino Croce” di Valderice, il poeta Biagio Accardo chiude la XXI edizione di Terrazza d'Autore con Esercizi di riparazione. Dialoga con lui Stefania La Via, con letture di Ornella Fulco. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

A Mazara del Vallo, alle 21.30, il Civic Center ospita invece Ugo Barbàra, che presenta il romanzo La malanotte, pubblicato da Rizzoli. A dialogare con l'autore sarà Catia Catania. L'ingresso è gratuito e alla fine è previsto il firma-copie.

Alle 21.30, alla Grotta Mangiapane di Custonaci, Gaspare Balsamo porta invece in scena “Cunto saraceno”, tra narrazione e musica, per l'ultimo appuntamento della rassegna “Un borgo di libri ed autori”. Ingresso libero.

Prosegue inoltre a Napola “Aspettando la Sagra dell'Uva 2026”, manifestazione in programma dal 19 al 23 agosto.

Venerdì 21 agosto: Morricone e Pino Daniele a Misiliscemi, Mozart a Selinunte

A Misiliscemi, alle 21, Villa Immacolatella di Pietretagliate ospita il chitarrista Mauro Di Domenico con il recital “Da Ennio Morricone a Pino Daniele”.

Di Domenico ha avuto una lunga frequentazione artistica e personale con Morricone e nel concerto ripercorre parte di quell'esperienza insieme alle riletture per chitarra di brani di Pino Daniele. Un incontro tra colonne sonore, canzone d'autore e racconto personale.

Torretta Granitola ricorda Mia Martini

Alle 20.30, nella piazzetta di Torretta Granitola, ultimo appuntamento con “I tramonti di Torretta – Parole d'A…mare”.

La marsalese Rosaria Maria Marino presenta Libera di essere per sempre Mia, volume dedicato a Mia Martini. Dopo l'introduzione di Vincenzo Di Stefano, dialogherà con l'autrice Jana Cardinale. Letture di Francesco Caronna e Francesca Marino; Francesca Impallari si esibirà accompagnata da Franco Giacomarro.

Mozart al Parco di Selinunte

Alle 19.30 il Parco archeologico di Selinunte ospita il Requiem K626 di Mozart, proposto dal Coro Lirico Siciliano in una versione scenica che mette insieme coro, orchestra, danza e fuoco.

Biglietti a 36,50 e 23,50 euro.

Il Festino di San Vito a Mazara parla di giovani

A Mazara del Vallo, nell'ambito del Festino di San Vito, alle 19 nell'aula magna del Seminario Vescovile è in programma la tavola rotonda “Reprimere o educare? Giovani e pace a Mazara del Vallo”.

L'incontro vuole mettere a confronto istituzioni, mondo della scuola, realtà ecclesiali ed educatori sul disagio giovanile, sulla prevenzione della violenza, sulla legalità e sul ruolo educativo della comunità.

Castellammare, la processione della Madonna del Soccorso

È anche il giorno conclusivo della festa patronale di Castellammare del Golfo.

Alle 19 la celebrazione eucaristica nella Chiesa Madre sarà presieduta dal vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli. Dalle 20 partirà la tradizionale processione per le vie cittadine. A mezzanotte, alla cala marina, i fuochi d'artificio.

San Vito Lo Capo, parte il Vertical Summer Tour

Dal 21 al 23 agosto San Vito Lo Capo ospita la tappa conclusiva del Leapmotor Vertical Summer Tour.

In via Duca degli Abruzzi viene allestito un villaggio di oltre tremila metri quadrati con attività dalla mattina, animazione, fitness, sport sulla sabbia e in acqua, giochi e musica. L'accesso al villaggio è gratuito.

Al Segesta Teatro Festival, inoltre, la giornata del 21 agosto è dedicata alla musica dei Tamuna, formazione che porta nel cartellone del festival la propria ricerca tra tradizione siciliana e contaminazioni contemporanee.

Sabato 22 agosto: libri e vino a Marsala, Deborah De Luca ad Alcamo

A Marsala, alle 19, secondo appuntamento della rassegna “Il vino racconta” al Museo del Vino di via XI Maggio.

Il giornalista e scrittore Roberto Puglisi, direttore di LiveSicilia e collaboratore di Avvenire, presenta Amare vuol dire non perdersi mai, pubblicato da Navarra Editore.

Dalle 18 alle 19 sarà possibile visitare gratuitamente il Museo del Vino. Dopo l'incontro è prevista una degustazione offerta dalla cantina Baglio Oro. L'ingresso è libero.

Deborah De Luca al Castello di Alcamo

Ad Alcamo, nel piazzale del Castello dei Conti di Modica, arriva Deborah De Luca, protagonista dell'Unlocked Party.

La dj e produttrice napoletana è tra i nomi italiani più conosciuti della scena techno internazionale. L'evento è a pagamento. Nel comunicato trasmesso alla redazione non viene indicato l'orario di inizio.

Selinunte guarda al Brasile

Alle 21, a Selinunte, appuntamento con “Pura Beleza”. Il sestetto di Gianni La Rosa e Linda Armetta attraversa la musica brasiliana tra samba, bossa nova, frevo, baião, maracatù e latin jazz.

Biglietti a 15 e 10 euro.

Gibellina diventa gialla

Il 22 e 23 agosto, in piazza Beuys a Gibellina, torna “La Notte Gialla”, Festival del Melone Giallo.

Sabato 22 il villaggio enogastronomico apre alle 18.30, con prodotti tipici, busiate, street food, salsiccia, dolci e Mercato dell'Ingegno.

Alle 20.30 animazione e dj set, mentre alle 22.30 è previsto il concerto degli Alla Bua. Ingresso gratuito.

A San Vito il revival di Nostalgia 90

Seconda giornata del Vertical Summer Tour a San Vito Lo Capo. Alle 22 è previsto il Party Show Nostalgia 90, costruito intorno alla musica, alle immagini e ai simboli degli anni Novanta.

Proseguono per tutta la giornata le attività del villaggio sulla spiaggia.

Segesta, “Oreste” di Euripide

Il Segesta Teatro Festival propone il 22 agosto il nuovo allestimento di “Oreste” di Euripide, affidato alla regia di Dario Battaglia e interpretato da una compagnia Under 35. Lo spettacolo sarà replicato anche il giorno successivo.

Continua anche a Napola la Sagra dell'Uva.

Domenica 23 agosto: Fargetta al tramonto a San Vito Lo Capo

È la giornata conclusiva del Vertical Summer Tour.

A San Vito Lo Capo, dalle 19, protagonista è Mario “Get Far” Fargetta, storico dj di Radio Deejay e del Deejay Time, per il dj set finale al tramonto.

Il villaggio rimane accessibile gratuitamente anche durante la giornata con attività sportive, giochi e animazione.

Gibellina, la seconda Notte Gialla

Seconda giornata anche per La Notte Gialla.

Dalle 18.30 riapre il villaggio enogastronomico in piazza Beuys; alle 20.30 animazione e dj set e alle 22.30 concerto dei MilleWatt, tribute band dedicata agli 883 e a Max Pezzali.

Durante la manifestazione è previsto anche un giro turistico gratuito di Gibellina con trenino.

A Segesta seconda serata di Oreste di Euripide, mentre a Napola si conclude “Aspettando la Sagra dell'Uva 2026”.

Lunedì 24 agosto: Favignana fa notte con musica, teatro e fuoco

A Favignana torna la Notte Bianca di Egadi Euphoria, una festa itinerante che attraversa diversi luoghi del centro.

Si parte alle 20 in via Dante, davanti alla scuola, con la Mongolfiera teatro, pensata soprattutto per bambini e famiglie.

Alle 22, in via Roma, appuntamento con Lasciatemi cantare, dedicato ai giovani talenti. Alle 22.30, ai Giardini di Palazzo Florio, c'è Lux Animae, musica a lume di candela.

Alle 23, in piazza Matrice, concerto dei Blue Monkeys. Alle 23.30 Lasciatemi cantare si sposta in piazza Marina.

Il finale arriva alle 00.30 in piazza Europa con l'Ida Fire Show.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Dal 25 al 27 agosto Partanna diventa la città dei bambini

Tre giorni a Partanna con la quarta edizione di URRÀ! InTransit, minifestival dedicato all'infanzia, all'adolescenza e alla comunità.

Il tema scelto per il 2026 è “Corpi creativi, comunità da abitare”. Il programma attraversa Piazza Falcone e Borsellino, il Museo Urbano di via Caprera e la Biblioteca Comunale con teatro, circo contemporaneo, laboratori, libri e incontri.

Martedì 25 agosto

Alle 21, in piazza Falcone e Borsellino, anteprima “Saltimbanchi” con “2 ma non troppo” di TADAM, compagnia di teatro-circo.

Mercoledì 26 agosto

La giornata comincia alle 10 al Museo Urbano.

Alle 10.30 partono i laboratori: Barbablù con Giacomo Guarneri, Corpi erranti/Circo immaginario con Mario Barnaba e Uno e tanti, alla ricerca dell'armonia imperfetta con Gabriella Fiore.

Alle 16.30 viene presentato l'albo illustrato La mano pelosa di Dario Muratore e Igor Scalisi Palminteri.

Alle 17.30 il Piccolo Teatro Patafisico propone la fiaba immersiva “Il ciglio del lupo”, ideata e diretta da Gisella Vitrano.

Alle 19 spazio al circo contemporaneo con “Circo a palla” di Alex Russo.

Giovedì 27 agosto

Nuovi laboratori dalle 10.30, tra ManiFesto! con Giuseppe Maiorana, Fiori di parole con Simona Arsena e Caterina Russo e un nuovo appuntamento di Barbablù con Giacomo Guarneri.

Alle 16.15 il talk maieutico “Corpi creativi, comunità da abitare”, con artisti, operatori culturali, insegnanti e cittadini e l'intervento Idromanzia del Futuro di Noemi Pittalà e Filippo Gonnella.

Alle 17.30 viene presentato Peppino naso all'insù, albo ispirato alla storia di Peppino e Felicia Impastato, di Evelin Costa e Cristina Cucinella.

Alle 19 Federica Aloisio e Sabrina Vicari portano in scena “Anapoda – Un'avventura a testa in giù”.

Chiusura alle 20.15 con “Bazar”, spettacolo di fuoco di Ida Bruno.

I laboratori sono gratuiti ma richiedono prenotazione. Per informazioni è disponibile il numero 371 1367666.

Otto giorni attraversando tutta la provincia

Dal teatro contemporaneo di Segesta al rock sinfonico di Selinunte, dalle feste religiose di Castellammare ai dj set di San Vito e Alcamo, dai libri di Marsala e Mazara alle iniziative per bambini di Partanna: tra il 20 e il 27 agosto il calendario attraversa quasi tutta la provincia.

Ci sono appuntamenti gratuiti e spettacoli a pagamento, grandi eventi e incontri più raccolti. Un'offerta molto diversa per pubblici e linguaggi, con la particolarità di alcuni dei luoghi scelti: il Teatro Antico di Segesta, i templi di Selinunte, la Grotta Mangiapane, una cava di tufo a Marsala, il Lago — pardon, il centro e le piazze — di Favignana, i nuovi spazi del Museo Urbano di Partanna.

Una settimana in cui, ancora una volta, l'estate trapanese si muove tra patrimonio archeologico, borghi, piazze, mare e centri storici.



