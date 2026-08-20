Vinti 50mila euro a Castellammare del Golfo

20/08/2026 16:04:00

A Castellammare del Golfo la fortuna si è fermata in viale Umberto I. Un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 50 mila euro con un biglietto “Numerissimi” del Gratta e Vinci.

La vincita, segnalata da Agipronews, è stata realizzata nell’ultima settimana in un punto vendita di viale Umberto I, 2, nel centro della cittadina trapanese.

Una somma importante per il vincitore, la cui identità naturalmente non è nota. E mentre qualcuno festeggia, i numeri complessivi raccontano però anche l’altra faccia del gioco: quella dei soldi che, nel loro insieme, i siciliani lasciano ogni anno tra lotterie, scommesse e altri giochi.

In Sicilia si spendono 1,7 miliardi di euro

Secondo un’elaborazione di Agipronews, nell’ultimo anno la spesa complessiva per il gioco in Sicilia, calcolata come differenza tra quanto raccolto dagli operatori e quanto restituito ai giocatori sotto forma di vincite, si è attestata a circa 1,7 miliardi di euro.

Un dato sostanzialmente stabile rispetto ai dodici mesi precedenti.

Più significativa, invece, la crescita registrata in provincia di Trapani.

A Trapani cresce la spesa per il gioco

Nel Trapanese la spesa è passata dai 134 milioni di euro del 2024 ai 136,8 milioni del 2025, con un incremento di circa il 2 per cento.

Quasi tre milioni di euro in più in appena dodici mesi.

Insomma, a Castellammare questa volta qualcuno ha avuto motivo di sorridere. Ma, come ricordano sempre le statistiche sul gioco, per ogni biglietto fortunato ce ne sono molti altri che finiscono semplicemente nel cestino.



