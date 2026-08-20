Mazara, la morte di Marcello Erbini: lunedì 24 agosto i funerali in Cattedrale

20/08/2026 14:28:00

Saranno celebrati lunedì 24 agosto alle ore 10, nella Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo, i funerali di Marcello Erbini, l’operaio mazarese di 55 anni morto dopo quattordici giorni di ricovero all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Erbini era rimasto gravemente ferito il 5 agosto dopo essere caduto dalla scaletta di un’autocisterna mentre si trovava al lavoro.

La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Agatone. Dopo le esequie, la sepoltura avverrà nel cimitero di Mazara del Vallo.

Marcello Erbini era nato a Mazara il 12 marzo 1971 ed è morto a Palermo il 18 agosto 2026.

L’incidente del 5 agosto

L’incidente era avvenuto all’interno della cantina Baia d’Oro, dove Erbini lavorava da circa trent’anni.

Secondo la ricostruzione finora emersa, il 55enne sarebbe caduto dalla scaletta di un’autocisterna mentre svolgeva le proprie mansioni. Tra le ipotesi c’è quella di un improvviso malore che potrebbe avere provocato la caduta, ma la dinamica e le cause dell’accaduto sono ancora oggetto di accertamento.

Le condizioni dell’operaio erano apparse subito molto gravi.

Dopo i primi soccorsi era stato trasferito d’urgenza al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è rimasto ricoverato per due settimane. Il decesso è avvenuto nella serata del 18 agosto.

Gli accertamenti

Dopo l’incidente erano intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo e gli ispettori dello Spresal dell’Asp di Trapani.

Gli accertamenti dovranno ricostruire con precisione quanto avvenuto e chiarire se all’origine della caduta ci sia stato effettivamente un malore o un’altra causa.

Il cordoglio della Baia d’Oro e le immagini delle telecamere al vaglio

Particolarmente toccante il messaggio di cordoglio diffuso dalla proprietà della Baia d’Oro, che nei giorni del ricovero è rimasta vicina a Marcello Erbini e alla sua famiglia. Per l’azienda, dopo quasi trent’anni di lavoro insieme, Erbini era «non solo un semplice dipendente, ma un membro acquisito della famiglia». Una perdita definita «incolmabile», tanto che la Baia d’Oro ha deciso di rimanere chiusa per lutto in segno di rispetto e vicinanza ai familiari.

Intanto proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente del 5 agosto. Tra gli elementi all’esame degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno della struttura, che potrebbero aiutare a chiarire cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti alla caduta dall’autocisterna e fornire elementi utili sulle cause dell’infortunio.

Il cordoglio a Mazara

La morte di Marcello Erbini ha suscitato grande commozione a Mazara del Vallo.

Era conosciuto e stimato non soltanto per il suo lavoro, svolto per decenni nello stesso impianto, ma anche per la sua passione per il teatro comico. Una persona ricordata da amici e conoscenti per la vivacità, la solarità e la capacità di stare sul palco.

Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social nelle ore successive alla notizia della sua morte.

Erbini lascia la moglie e due figli.

L’ultimo saluto sarà lunedì 24 agosto alle 10 nella Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo.



