Favignana, donna cade a bordo di una barca a Cala Rotonda: soccorsa dalla Guardia Costiera

20/08/2026 11:18:00

Intervento della Guardia Costiera nel primo pomeriggio di ieri nelle acque antistanti Cala Rotonda, a Favignana, dove una donna è rimasta ferita dopo una caduta a bordo di un’unità da diporto a noleggio.

L’allarme al Numero Blu 1530

La segnalazione è arrivata alla sala operativa della Capitaneria di porto di Trapani attraverso il Numero Blu 1530. Secondo le prime informazioni, la passeggera aveva riportato un presunto trauma al bacino. Ricevuta la richiesta di soccorso, la sala operativa ha disposto l’immediato intervento du un gommone dislocato presso l’Ufficio Locale Marittimo di Favignana.

Il trasbordo della donna ferita

Una volta raggiunta la zona di mare interessata dall’incidente, il personale della Guardia Costiera ha avviato le delicate operazioni di assistenza e trasbordo della donna infortunata dall’unità da diporto. Contemporaneamente, la sala operativa della Capitaneria di porto di Trapani ha contattato il presidio sanitario d’emergenza presente sull’isola, predisponendo l’arrivo di un’ambulanza al porto di Favignana.

L’arrivo in porto e le cure dei sanitari

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 16, quando la donna è stata affidata al personale sanitario per le cure e gli accertamenti del caso.

L’intervento rientra nelle attività dell’“Operazione Mare e Laghi Sicuro 2026”, che vede quotidianamente impegnata la Guardia Costiera nella vigilanza e nel soccorso ai diportisti lungo le coste del Compartimento Marittimo di Trapani, con particolare attenzione alle acque dell’arcipelago delle Egadi.

L’attività di controllo e assistenza prosegue durante la stagione estiva per garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti e intervenire tempestivamente in caso di emergenze in mare.



