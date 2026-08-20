Monte Erice, la cronoscalata sarà trasmessa in diretta sui social

20/08/2026 18:00:00

La Monte Erice si prepara a conquistare anche il pubblico del web. L’Automobile Club Trapani ha infatti potenziato la copertura mediatica della cronoscalata, in programma dal 4 al 6 settembre 2026, con la diretta streaming integrale della competizione sui social.

L’iniziativa nasce dall’accordo siglato con la BSL Media di San Giovanni la Punta, che si occuperà della produzione e della gestione della diretta, consentendo agli appassionati di seguire in tempo reale tutte le fasi della gara.

La scelta dell’AC Trapani punta a garantire una presenza mediatica più ampia e professionale per uno degli appuntamenti più importanti del calendario automobilistico siciliano. La diretta permetterà a scuderie, addetti ai lavori e appassionati di seguire la cronoscalata anche a distanza, senza perdere i momenti salienti della competizione.

La Monte Erice sarà valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA), il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) e il Campionato Italiano Velocità Salita Autoclassiche (CIVSAC).

A sottolineare l’importanza dell’accordo è il presidente dell’Automobile Club Trapani, Giovanni Pellegrino.

«Con questa intesa garantiamo alla Monte Erice la visibilità mediatica che una competizione di questo spessore richiede – afferma -. Vogliamo che nessuno degli appassionati, anche lontani da Erice, perda neanche un minuto della gara, portando l’emozione dei tornanti di Erice direttamente sugli schermi di chi ci segue da ogni parte».

La Monte Erice rappresenta da decenni uno degli appuntamenti più affascinanti e impegnativi del panorama automobilistico nazionale. Il percorso, immerso nel paesaggio tra la montagna e il mare, mette alla prova piloti e vetture attraverso un tracciato tecnico e selettivo, dove precisione e velocità fanno la differenza.

Quest’anno, dunque, la sfida sui tornanti di Erice non sarà visibile soltanto lungo il percorso: grazie alla diretta streaming, le immagini della cronoscalata potranno raggiungere un pubblico molto più ampio, portando l’evento oltre i confini del territorio.



