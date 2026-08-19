Sigel Seap Marsala Volley, al via la Campagna Abbonamenti 2026/27

19/08/2026 07:30:00

In vista dell'imminente avvio del campionato di Serie A2 Fineco, la Sigel Seap Marsala Volley chiama a raccolta il suo pubblico con l'apertura ufficiale della campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. Il sodalizio lilibetano invita tifosi ed appassionati a stringersi attorno alla squadra, trasformando il PalaSanCarlo nell'ormai famoso fortino di questa nuova, stimolante avventura. Le tessere stagionali sono da oggi disponibili sulla piattaforma online Vivaticket, rendendo l'adesione al progetto sportivo semplice ed immediata. Sottoscrivere l'abbonamento non rappresenta soltanto l'accesso privilegiato alle gare interne, ma si configura come un gesto concreto di sostegno verso una società che, con orgoglio, porta il nome di Marsala sui palcoscenici nazionali del volley d'élite. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una sinergia totale tra il campo e gli spalti. In un campionato competitivo come quello della Serie A2 Fineco, il calore e la spinta del pubblico marsalese possono rappresentare il valore aggiunto per superare le difficoltà ed ambire ai traguardi prefissati. "Abbonarsi significa esserci", sottolinea la società, evidenziando come la presenza costante dei tifosi sia l'elemento cardine per alimentare l'identità del club.

Anche Coach Guadalupi ha voluto lanciare un appello accorato alla piazza, confermando l'entusiasmo del gruppo squadra alla vigilia del ritiro: “Siamo pronti ad accendere i motori per questa nuova e stimolante stagione di Serie A2, ricca di bellissime sfide. Sarà fondamentale che i nostri tifosi e tutta la città camminino al nostro fianco fin dal primo giorno per fare squadra, abbiamo bisogno del supporto di tutti per superare ogni limite”. La Sigel Seap Marsala Volley confida nella risposta appassionata della città. Difendere i colori biancoazzurri significa, oggi più che mai, camminare insieme alla squadra, rendendo ogni punto ed ogni partita un’esperienza condivisa. L’appuntamento per l’inizio di questo percorso è già fissato, l’invito è quello di non far mancare il proprio sostegno e di assicurarsi il posto al PalaSanCarlo per una stagione che si preannuncia indimenticabile.

Per sottoscrivere l'abbonamento clicca sul seguente link: http://vivaticket.com.......



