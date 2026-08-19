A Favignana torna la Notte Bianca. A Torretta Granitola il ricordo di Mia Martini

19/08/2026 10:36:00

Musica, teatro, performance e spettacoli di fuoco accompagneranno la notte di Favignana lunedì 24 agosto, quando sull’isola tornerà la Notte Bianca di «Egadi Euphoria – Un viaggio di suoni e colori nelle Isole Egadi».

Un percorso tra le piazze dell’isola

Dopo il primo appuntamento del 26 luglio, la manifestazione propone una nuova serata itinerante attraverso alcuni dei luoghi più caratteristici del centro di Favignana. Non un unico palcoscenico, dunque, ma un percorso che porterà il pubblico da una piazza all’altra, alternando musica, teatro e arti performative.

«Egadi Euphoria» è giunto alla sua terza edizione ed è promosso dalla Pro Loco Isole Egadi, con il patrocinio del Comune di Favignana e la direzione artistica di Filippo Peralta.

Si parte alle 20 con la Mongolfiera teatro

Il programma prenderà il via alle 20 in via Dante, davanti alla scuola, con la Mongolfiera teatro, appuntamento pensato in particolare per coinvolgere bambini e famiglie e dare il via alla lunga notte di spettacoli.

Alle 22, in via Roma, spazio a Lasciatemi cantare, esibizione dedicata ai giovani talenti.

Musica a lume di candela e concerti

Alle 22.30 il pubblico si sposterà nei Giardini di Palazzo Florio, dove andrà in scena Lux Animae, appuntamento musicale a lume di candela caratterizzato da un’atmosfera più raccolta e suggestiva.

Alle 23, invece, la festa arriverà in piazza Matrice con il concerto dei Blue Monkeys, giovane band che porta sul palco anche una particolarità: il batterista ha appena 12 anni.

Alle 23.30 Lasciatemi cantare tornerà protagonista, questa volta in piazza Marina.

Il gran finale con l’Ida Fire Show

La conclusione della Notte Bianca è prevista dopo la mezzanotte. Alle 00.30, in piazza Europa, spazio all’Ida Fire Show, spettacolo di fuoco che chiuderà la serata tra fiamme, movimento e immagini scenografiche.

Favignana diventa un grande palcoscenico

La formula scelta dagli organizzatori trasforma per una notte il centro di Favignana in un grande teatro all’aperto. Il pubblico sarà invitato a spostarsi tra piazze, strade e luoghi storici, vivendo l’isola attraverso una successione di appuntamenti diversi.

La Notte Bianca del 24 agosto raccoglie così il testimone della serata inaugurale del 26 luglio e rilancia, nel pieno della stagione estiva, un programma pensato per unire intrattenimento, cultura e valorizzazione del territorio.

Ingresso libero

Tutti gli appuntamenti di «Egadi Euphoria» sono a ingresso libero e gratuito.

A Favignana, dunque, la notte del 24 agosto sarà un viaggio tra musica, luce, teatro e fuoco, con il centro dell’isola trasformato in un palcoscenico diffuso fino a tarda ora.

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A Torretta Granitola il ricordo di Mia Martini con il libro di Rosaria Maria Marino

Sarà dedicato alla figura e alla musica di Mia Martini l’ultimo appuntamento della rassegna «I tramonti di Torretta – Parole d’A…mare», in programma venerdì 21 agosto nella piazzetta di Torretta Granitola.

Il libro dedicato a Mia Martini

A partire dalle 20.30 sarà presentato «Libera di essere per sempre Mia», il libro scritto dalla marsalese Rosaria Maria Marino e pubblicato da Aurea Nox. Un’opera che ripercorre la vita della grande interprete italiana, scomparsa nel 1995, attraverso la sua carriera musicale ma anche attraverso gli aspetti più personali e intimi della sua esistenza.

Il volume propone un racconto che intreccia documentazione e partecipazione emotiva, riportando al centro la figura di un’artista che ha lasciato un segno profondo nella storia della musica italiana.

L’incontro con l’autrice

Dopo l’introduzione di Vincenzo Di Stefano, sarà la giornalista Jana Cardinale, direttrice artistica della rassegna, a dialogare con Rosaria Maria Marino.

Ad accompagnare la presentazione saranno le letture di Francesco Caronna e Francesca Marino, mentre la parte musicale sarà affidata a Francesca Impallari, accompagnata alla musica da Franco Giacomarro.

La rassegna di Torretta Granitola

L’appuntamento rappresenta la conclusione di «I tramonti di Torretta – Parole d’A…mare», rassegna ideata dalla nuova assessora alla Cultura Bia Cusumano e inserita nel programma delle iniziative culturali dell’estate di Campobello di Mazara.

Il progetto è stato finanziato dal Comune con fondi dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica destinati agli enti impegnati nelle politiche di promozione della lettura e in possesso della qualifica di «Città che legge», riconosciuta dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Appuntamento gratuito

La serata si svolgerà nella piazzetta della borgata marinara di Torretta Granitola. Alla realizzazione dell’iniziativa collabora, per gli aspetti logistici, il Club Nautico di Torretta.

Un ultimo appuntamento che unisce letteratura, musica e memoria, nel segno di una delle voci più intense e amate della musica italiana.



