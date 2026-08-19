Mazara: oggi alle 19 la "Translatio di San Vito"

19/08/2026 16:06:00

Il Festino di San Vito entra nel vivo. Oggi, mercoledì 19 agosto, a Mazara del Vallo è in programma la “Translatio di San Vito”, uno dei momenti più significativi delle celebrazioni dedicate al Santo Patrono della città.

Dopo la cerimonia dell’Annuncio, i festeggiamenti proseguono con un appuntamento che unisce fede, storia e tradizione, nel segno del tema scelto per l’edizione 2026: “Un cammino di pace nella storia della Città di Mazara”. La direzione artistica del Festino è affidata alla regista e coreografa Carla Favata.

La solennità della Translazione del simulacro d’argento di San Vito Martire rappresenta, per la comunità mazarese, il momento del ritorno del Patrono tra la sua gente e un rinnovato legame con le radici religiose e culturali della città.

Il programma della giornata

Il programma prenderà il via alle 19, con lo scampanio dei sacri bronzi della Cattedrale.

Alle 19.30, nella chiesa di San Michele, sarà celebrata la liturgia solenne della “Translatio del simulacro del Santo Patrono Vito”, che precederà il trasferimento del simulacro verso la Basilica Cattedrale.

Alle 20, in piazza San Michele, spazio alla musica con il soprano Chiara Crescente, che eseguirà alcune arie sacre.

La processione verso la Cattedrale

Subito dopo prenderà il via la processione. Ad accompagnare il simulacro saranno la banda barocca e il corteo della Compagnia Internazionale di danza storica “Harmonia Suave”, insieme ai pescatori, al clero e al Vescovo.

Il corteo attraverserà le vie della città fino a raggiungere la Basilica Cattedrale, dove si concluderà questo importante momento del Festino.

La “Translatio” si conferma così uno degli appuntamenti centrali delle celebrazioni di San Vito, rinnovando ogni anno il rapporto profondo tra il Patrono e la comunità mazarese.



