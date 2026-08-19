Meteo Sicilia oggi, 19 agosto: torna il sole a Trapani, 33 gradi e Maestrale. Ma il caldo prepara il ritorno

19/08/2026 07:40:00

La parentesi più instabile si chiude rapidamente. Oggi, mercoledì 19 agosto, sulla provincia di Trapani torna a prevalere il sole, con temperature attorno ai 32-33 gradi e un Maestrale che si farà sentire soprattutto lungo la costa. Non sarà dunque una giornata di caldo estremo, ma il vero dato interessante è un altro: nel fine settimana le temperature potrebbero impennarsi di nuovo, fino a 36-38 gradi nel Trapanese.

Insomma, chi ieri aveva interpretato qualche nuvola come un primo saluto dell’estate è stato un po’ precipitoso. Agosto ha ancora qualcosa da dire.

Trapani, sole e 33 gradi

A Trapani la giornata sarà prevalentemente soleggiata, con temperature comprese indicativamente tra 24 e 33 gradi.

Il modello WS-LAM di Weather Sicily indica per il capoluogo 26 gradi di minima e 32 di massima; le previsioni aggiornate per la città spingono invece il valore massimo fino a circa 33 gradi.

Nel resto della provincia i valori saranno simili: a Castelvetrano sono previsti circa 23-32 gradi, senza precipitazioni significative.

Sicilia, temperature senza eccessi

Per oggi il caldo sarà presente ma, almeno temporaneamente, senza valori eccezionali.

Secondo WS-LAM, tra i capoluoghi siciliani si arriverà a 33 gradi a Caltanissetta e Messina, 32 a Trapani e Siracusa, 31 a Palermo, 30 ad Agrigento, Catania ed Enna e 29 a Ragusa.

Il radiosondaggio di Trapani-Birgi effettuato ieri mostrava inoltre un’atmosfera poco favorevole allo sviluppo di temporali di calore, con lo zero termico addirittura a 4.784 metri.

Vento, Maestrale fino a quasi 40 km/h

Il protagonista della giornata nel Trapanese sarà soprattutto il vento.

Le elaborazioni per oggi indicano sulla provincia di Trapani raffiche fino a circa 39 chilometri orari.

La ventilazione sarà dunque moderata e localmente sostenuta, soprattutto lungo le coste e nelle zone maggiormente esposte.

Niente bufera, ma abbastanza per far volare qualche ombrellone lasciato con eccessiva fiducia nella sabbia.

Mare più vivace lungo le coste esposte

Il Maestrale renderà il mare localmente mosso, soprattutto sui tratti esposti della costa occidentale e nel Canale di Sicilia.

Anche per Egadi e Pantelleria è prevista una certa ventilazione, sebbene le raffiche più forti tra le isole minori siciliane siano attese a Lampedusa, dove potranno raggiungere circa 42,5 km/h.

Per chi deve raggiungere Favignana, Levanzo, Marettimo o Pantelleria resta quindi opportuno controllare le condizioni effettive del mare e gli aggiornamenti delle compagnie di navigazione prima della partenza.

Temporali, situazione in miglioramento

Rispetto alla giornata di ieri, caratterizzata da una maggiore instabilità sulla Sicilia, oggi il quadro torna generalmente più stabile sul settore occidentale.

Nel Trapanese non sono previste precipitazioni significative nelle elaborazioni locali disponibili. A Castelvetrano, ad esempio, la probabilità di pioggia resta praticamente nulla per l’intera giornata.

Eventuali fenomeni pomeridiani saranno più probabili nelle aree interne e orientali dell’Isola.

Incendi e caldo, pubblicato l’avviso n. 177

La Protezione Civile della Regione Siciliana ha pubblicato il 18 agosto l’avviso n. 177 per rischio incendi e ondate di calore, valido per la giornata di oggi.

Il documento ufficiale risulta pubblicato nell’archivio regionale, ma al momento della nostra consultazione il file dettagliato non è correttamente raggiungibile dal sistema di consultazione. Per questo evitiamo di attribuire alla provincia di Trapani uno specifico livello di pericolosità incendi senza poter leggere direttamente la relativa tabella.

La prudenza resta comunque necessaria: vegetazione secca e ventilazione sostenuta sono una combinazione che, in caso di incendio, può accelerare la propagazione delle fiamme.

Giovedì e venerdì cambia poco

Giovedì 20 agosto a Trapani avremo ancora sole e circa 33 gradi.

Anche venerdì 21 il quadro resterà sostanzialmente invariato, con massime sui 33 gradi e qualche nube in più.

Sabato 22 inizierà invece una nuova risalita, con circa 34 gradi.

Ed è da domenica che il termometro potrebbe cambiare decisamente passo.

Domenica e lunedì nuova fiammata: possibili 36-38 gradi

Le previsioni attuali indicano per domenica 23 agosto circa 36 gradi a Trapani.

Ancora più significativa la proiezione per lunedì 24, quando la massima potrebbe raggiungere addirittura i 38 gradi, con una minima notturna attorno ai 26.

Martedì 25 il termometro dovrebbe ridiscendere verso i 35 gradi.

È una previsione a diversi giorni di distanza e dovrà naturalmente essere confermata, ma il segnale è piuttosto netto: il cambiamento significativo non sarà una rinfrescata, bensì una nuova intensificazione del caldo nel prossimo fine settimana.



