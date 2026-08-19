Il Corpo Forestale Siciliano si arricchisce di 94 nuovi allievi agenti

19/08/2026 16:30:00

Il Corpo Forestale della Regione Siciliana si arricchisce di 94 nuovi Allievi Agenti, che hanno completato con successo un percorso didattico, professionale e addestrativo realizzato grazie alla collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il Corpo Forestale.

L’inserimento dei nuovi giovani rappresenta un importante investimento per rafforzare il personale impegnato quotidianamente nella prevenzione degli incendi, nella vigilanza ambientale, nella tutela della biodiversità, nella sicurezza del territorio e nel contrasto agli illeciti ambientali.

Il percorso di formazione

Quello appena concluso è solo il primo passo di un percorso che proseguirà con l’addestramento al tiro, curato dal Corpo Forestale di Palermo e Catania. La formazione rientra in un programma più ampio che prevede l’addestramento di 266 Allievi Agenti nel biennio 2026-2027.

Rafforzare il Corpo Forestale significa, dunque, aumentare la capacità di protezione del patrimonio naturale siciliano, dai boschi e dalle aree collinari fino agli ambienti vulcanici e alle peculiarità paesaggistiche di Pantelleria.

L’alleanza con il Parco di Pantelleria

Proprio sull’isola si è consolidata negli anni la collaborazione tra il Corpo Forestale della Regione Siciliana e il Parco Nazionale di Pantelleria, considerata strategica per la tutela e la sorveglianza di uno degli ecosistemi più particolari del Mediterraneo.

Il rapporto trova una base formale nel decreto istitutivo del Parco, il DPR del 28 luglio 2016, che affida la sorveglianza del territorio al Corpo Forestale della Regione Siciliana insieme all’Arma dei Carabinieri Forestali.

L’Ente Parco può inoltre avvalersi delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dalla Regione attraverso specifiche convenzioni operative. Nel corso degli anni la collaborazione è stata rafforzata da atti formali e protocolli d’intesa che regolano le attività congiunte di controllo e polizia ambientale.

La vicinanza delle istituzioni

La presenza del Corpo Forestale a Pantelleria è stata ribadita anche in occasione della recente visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull’isola, alla quale ha partecipato la dirigente generale Dorotea Di Trapani, a testimonianza della vicinanza dell’amministrazione regionale al territorio e alle istituzioni dello Stato.

Per il presidente del Parco, Italo Cucci, e il direttore facente funzioni, Vitale, la collaborazione con le autorità di sorveglianza rappresenta un elemento essenziale per la conservazione dell’ambiente.

«Ringraziamo per l’impegno profuso quotidianamente da tutte le autorità di sorveglianza volte alla tutela e conservazione degli ecosistemi – hanno dichiarato – che attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione contribuiscono tangibilmente al miglioramento del livello di protezione ambientale di Pantelleria».

L’obiettivo comune è garantire la tutela del patrimonio naturale dell’isola e, allo stesso tempo, renderlo pienamente fruibile in condizioni di sicurezza.



