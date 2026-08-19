Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» I nostri soldi
19/08/2026 21:30:00

Bollo auto non pagato? In Sicilia niente sanzioni e interessi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-08-2026/bollo-auto-non-pagato-in-sicilia-niente-sanzioni-e-interessi-450.jpg

Chi in Sicilia ha uno o più bolli auto arretrati potrà mettersi in regola pagando soltanto quanto dovuto, senza l’aggiunta di sanzioni e interessi. Torna infatti lo “straccia bollo”, la sanatoria regionale che riguarderà le somme non versate, totalmente o in parte, entro il 31 dicembre 2025.

 

La scadenza per aderire è fissata al 31 ottobre 2026. Attenzione, però: non è ancora possibile presentare la domanda. Prima bisognerà attendere il decreto attuativo dell’assessorato regionale all’Economia, già in fase di predisposizione, che stabilirà modalità e procedure.

 

Non soltanto il bollo auto

 

La definizione agevolata non riguarderà esclusivamente la tassa automobilistica. La norma comprende anche le tasse sulle concessioni governative e altre entrate patrimoniali della Regione Siciliana.

Il provvedimento è stato pubblicato il 14 agosto sulla Gazzetta ufficiale della Regione e recepisce quanto previsto dalla legge di bilancio statale, che consente alle Regioni di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate.

In sostanza, non si tratta della cancellazione del debito: il contribuente dovrà pagare la tassa arretrata, ma potrà evitare il peso aggiuntivo di sanzioni e interessi.

 

Bisogna attendere il decreto

 

La misura sarà concretamente operativa soltanto dopo l’emanazione del decreto dell’assessore regionale all’Economia. Sarà quel provvedimento a indicare come presentare l’istanza, quali pagamenti rientreranno nell’agevolazione e quali adempimenti saranno necessari.

Il termine finale resta comunque quello del 31 ottobre 2026.

 

Adesso manca l’ultimo passaggio: il decreto attuativo. Soltanto allora si conosceranno nel dettaglio le modalità per aderire allo “straccia bollo”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Un Roy Paci inedito in chiave jazz, Alan Sorrenti intramontabile, gli omaggi ai Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, le note caraibiche e i riff energetici. Il mese di agosto è da segnare in calendario perché ogni...







Native | 17/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/1786949760-0-come-posso-capire-se-i-tergicristalli-stanno-diventando-meno-efficaci-a-causa-delle-alte-temperature.jpg

Come posso capire se i tergicristalli stanno diventando meno efficaci a...

Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Native | 10/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-08-2026/1786025611-0-dal-2-agosto-nuove-regole-sull-ai-il-marketing-delle-pmi-siciliane-rischia-piu-di-quanto-pensa.jpg

Dal 2 agosto nuove regole sull'AI: il marketing delle PMI siciliane...