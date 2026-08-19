Festino di San Vito: a Mazara la processione più mattiniera d'Italia

19/08/2026 10:48:00

Questa notte a Mazara, a partire dalle 3.15, il simulacro di San Vito sarà portato in processione dalla Cattedrale fino alla chiesa dedicata al Santo, sulla riva del mare.

Una tradizione nel cuore della notte

È uno degli appuntamenti più suggestivi delle celebrazioni in onore del patrono, caratterizzato da un orario particolarmente insolito che rende la processione una delle più mattiniere d’Italia. Nel cuore della notte, fedeli e devoti accompagneranno il simulacro lungo il percorso fino alla chiesa di San Vito.

"Lu iocu di focu a diunu"

Al termine della processione è previsto “lu iocu di focu a diunu”, tradizionale momento legato ai festeggiamenti in onore del Santo. Un appuntamento che unisce fede, devozione e tradizione popolare e che, anche quest’anno, richiamerà i fedeli per vivere insieme le prime ore del 20 agosto.



