Chiude ancora lo scorrimento veloce a Marsala, ecco perché 

19/08/2026 15:08:00

Da lunedì 24 a mercoledì 26 agosto chiude temporaneamente al traffico la galleria “San Filippo e Giacomo” dello Scorrimento Veloce Marsala–Aeroporto “Vincenzo Florio”. Una modifica importante alla viabilità, soprattutto per chi utilizza l'arteria per raggiungere Birgi.

La chiusura sarà in vigore dalle 7 alle 17 e interesserà il tratto compreso tra lo svincolo all'altezza della stazione di servizio CocciGrill e quello di contrada Bosco.

Il provvedimento è stato disposto dalla Polizia Municipale di Marsala per consentire l'esecuzione di lavori previsti dalla normativa antincendio all'interno della galleria.

Da Marsala verso l'aeroporto

Chi arriva da Marsala e viaggia in direzione dell'aeroporto di Birgi dovrà obbligatoriamente lasciare lo Scorrimento Veloce allo svincolo della stazione di servizio CocciGrill, immediatamente prima della galleria.

Da lì i veicoli dovranno proseguire lungo la strada comunale Fontanelle.

Per chi, invece, arriva dalla viabilità esterna e si immette sullo Scorrimento Veloce attraverso lo stesso svincolo del CocciGrill, sarà obbligatoria la svolta a sinistra in direzione Marsala-Ospedale.

Dall'aeroporto verso Marsala

Percorso modificato anche nella direzione opposta. I veicoli provenienti dall'aeroporto e diretti a Marsala dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di contrada Bosco, anch'esso immediatamente precedente alla galleria.

Da qui sarà necessario immettersi sulla Statale 115 Marsala-Trapani.

Per i veicoli che dalla Statale 115, in contrada Bosco, entrano invece sullo Scorrimento Veloce, ci sarà l'obbligo di proseguire in direzione dell'aeroporto.

Tre giorni di possibili rallentamenti

La limitazione riguarderà dunque soltanto la fascia oraria 7-17 di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 agosto. La segnaletica necessaria per indicare chiusure e percorsi alternativi sarà collocata dall'impresa che esegue i lavori.

Per tre giorni, quindi, chi deve raggiungere l'aeroporto o percorrere lo Scorrimento Veloce dovrà mettere in conto deviazioni e possibili rallentamenti, soprattutto nelle ore di maggiore traffico. Meglio partire con qualche minuto di anticipo: l'aereo, a differenza della galleria, difficilmente aspetta.



