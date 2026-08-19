Castellammare celebra Maria Santissima del Soccorso: tre giorni di fede, tradizione e spettacolo

19/08/2026 16:45:00

Entrano nel vivo a Castellammare del Golfo i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Soccorso, Patrona della città. Il momento centrale del 19 agosto sarà la tradizionale consegna delle chiavi della città alla Madonna da parte del sindaco Giuseppe Fausto.

Alle 18, il rullio dei tamburi e la banda musicale “Città di Castellammare” accompagneranno dal palazzo municipale il corteo delle autorità civili e militari verso la Chiesa Madre, riaperta dopo i lavori di restauro. Alle 18.30, durante la celebrazione eucaristica, il sindaco consegnerà simbolicamente le chiavi della città alla Patrona.

La processione a mare e la benedizione ai pescatori

Al termine della celebrazione, il simulacro della Madonna sarà trasportato alla cala marina per la tradizionale processione a mare. Le imbarcazioni dei pescatori seguiranno il corteo e sarà impartita la benedizione ai lavoratori del mare.

Anche quest’anno la banda musicale “Città di Castellammare” accompagnerà la processione a bordo di un catamarano, suonando in mare per la Vergine. La serata si concluderà con i giochi pirotecnici e il rientro del simulacro in Chiesa Madre.

Il 20 agosto i carretti siciliani nel centro storico

La festa proseguirà il 20 agosto con uno degli appuntamenti più legati alla tradizione siciliana. Dalle 19.30 il centro storico sarà attraversato dalla sfilata dei carretti siciliani, in un corteo di colori, storia e cultura popolare.

Il percorso partirà dal piazzale dopo il campo sportivo Matranga e proseguirà lungo via Leonardo Da Vinci, via Marconi, corso Garibaldi, via Crispi, via Vasile, via Segesta, via Duchessa e via Galileo Galilei.

Michele Zarrillo in concerto al porto

La sera del 20 agosto spazio alla musica. Alle 22, nel piazzale del porto, è in programma il concerto di Michele Zarrillo, uno degli appuntamenti più attesi dei festeggiamenti patronali.

L'ingresso sarà libero. Dopo il concerto, a partire dalla mezzanotte, la serata continuerà con il conduttore radiofonico e dj Pippo Palmieri e lo Zoo di 105, per una notte di musica e intrattenimento.

Il 21 agosto la grande processione cittadina

Il 21 agosto sarà la giornata conclusiva delle celebrazioni. Alle 18.30 le autorità civili e militari raggiungeranno in corteo la Chiesa Madre, dove alle 19 sarà celebrata la messa presieduta dal vescovo di Trapani, monsignor Pietro Maria Fragnelli.

Alle 20 prenderà il via la tradizionale processione per le vie cittadine. Il simulacro della Madonna sarà accompagnato dai fedeli fino al rientro in piazza Madrice, dove risuonerà il tradizionale grido “Viva la bedda matri di l’Assicursu”. A mezzanotte, alla cala marina, i festeggiamenti si concluderanno con i giochi pirotecnici.

Castellammare diventa “Civitas Mariae”

L'edizione 2026 assume un significato ancora più particolare perché Castellammare del Golfo celebra i 500 anni dalla fondazione della prima parrocchia cittadina, la Chiesa Madre dedicata a Maria Santissima del Soccorso.

In occasione del cinquecentenario, il vescovo Fragnelli ha annunciato la proclamazione del Comune di Castellammare del Golfo come “Civitas Mariae”, cioè “Città di Maria”. Il riconoscimento nasce da un'iniziativa popolare della comunità castellammarese, sostenuta dal voto unanime del Consiglio comunale.

Una devozione che attraversa i confini

La devozione alla Madonna del Soccorso è profondamente radicata nella comunità castellammarese e vive anche attraverso la memoria dei tanti emigrati. Le celebrazioni patronali vengono infatti organizzate nelle stesse giornate, dal 19 al 21 agosto, anche negli Stati Uniti e in altre parti del mondo.

Un legame che testimonia come la festa continui a rappresentare un punto di riferimento per la comunità castellammarese, dentro e fuori la Sicilia.

Il cambio alla guida della Chiesa Madre

I festeggiamenti saranno accompagnati anche da un avvicendamento pastorale. Dopo nove anni alla guida della Chiesa Madre, don Salvo Morghese lascerà Castellammare del Golfo per assumere un nuovo incarico nella parrocchia San Giovanni Battista di Trapani.

A succedergli sarà don Giuseppe Bruccoleri, nominato parroco della parrocchia Matrice-Santuario Maria Santissima del Soccorso e delle parrocchie Santa Rita e Santissimo Crocifisso di Castellammare del Golfo.



