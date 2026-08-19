Antonello, il furto che mette a nudo i musei siciliani: allarmi senza Polizia e piani di sicurezza vecchi di 25 anni

19/08/2026 06:00:00

Il punto, ormai, non è soltanto come abbiano fatto i ladri a portarsi via gli Antonello dal museo di Messina. Il punto è scoprire come custodiamo tutto il resto.

A quattro giorni dal clamoroso furto di Ferragosto al Museo regionale “Maria Accascina”, l'inchiesta sta facendo emergere particolari che trasformano il colpo da straordinario fatto di cronaca in una questione politica e amministrativa molto più grande. Il sistema d'allarme del MuMe avrebbe funzionato. Ma non era collegato direttamente alle forze dell'ordine. I quattro custodi presenti quella sera non avrebbero reagito alla segnalazione. E, secondo quanto dichiarato dal presidente della Regione Renato Schifani, le prime verifiche indicano una possibile “falla umana”.

Ma c'è di più. La rassegna stampa del 18 agosto fa emergere un quadro regionale preoccupante: piani di sicurezza dei beni culturali che in diversi casi risalgono a circa 25 anni fa, sistemi tecnologici non sempre aggiornati, carenze di personale, collegamenti non uniformi con le centrali operative e siti nei quali la protezione resta affidata a organizzazioni pensate in un'altra epoca.

Il furto degli Antonello, insomma, rischia di avere fatto qualcosa che nessuna relazione amministrativa era riuscita a fare: accendere l'allarme sull'allarme.

La novità: il MuMe non era collegato direttamente alla Polizia

Il particolare più importante arriva direttamente da Schifani.

In un'intervista al Corriere della Sera, il presidente della Regione ha spiegato di avere scoperto che il Museo regionale di Messina, pur disponendo di sistemi di allarme e videosorveglianza, non aveva un collegamento diretto con le forze di Polizia.

«Ho scoperto oggi che, fin dall'apertura del nuovo museo – parziale nel 2016 e completa nel 2017 – non è mai stato previsto alcun collegamento diretto con le forze di polizia», afferma Schifani.

Un particolare enorme.

Perché nelle prime ore successive al furto la Regione aveva insistito su un punto: gli impianti funzionavano.

Era vero.

Ma adesso scopriamo che il segnale non arrivava automaticamente a una centrale delle forze dell'ordine.

E allora un allarme perfettamente funzionante rischia di essere poco più di un rumore, se dall'altra parte non c'è qualcuno che lo ascolta.

Schifani: «È stata una falla umana»

Il governatore va oltre.

«Le prime verifiche indicano che allarme e telecamere hanno funzionato: il segnale è scattato e le immagini ci sono. La criticità sembra quindi umana: segnali non letti o non gestiti».

È, finora, la valutazione politica più netta arrivata da Palazzo d'Orléans. Schifani precisa comunque che non intende anticipare responsabilità individuali: saranno l'ispezione regionale e l'inchiesta giudiziaria a stabilirle.

Ma il dato di partenza resta.

Quella sera al MuMe c'erano quattro custodi.

E nessuno avrebbe reagito in tempo.

Secondo le ricostruzioni raccolte dalla stampa, la sala di controllo potrebbe non essere stata presidiata nel momento decisivo. Anche questa circostanza deve essere accertata.

I quattro custodi sono stati allontanati dal servizio

Nel frattempo la Regione ha adottato un primo provvedimento amministrativo.

I quattro custodi presenti la sera di Ferragosto sono stati collocati in ferie d'ufficio, in attesa che vengano chiariti i fatti.

Non si tratta di una sanzione disciplinare né, tantomeno, di un'affermazione di responsabilità.

Schifani lo chiarisce: «Non spetta alla politica indicare colpevoli prima delle prove».

Ma aggiunge che «un custode risponde se lascia un allarme» e che chi ha sbagliato dovrà risponderne.

La Procura, intanto, continua ad ascoltare il personale e a ricostruire turni, mansioni e movimenti all'interno del museo.

Il furgone: prima ritrovato, poi il giallo

Anche sul presunto mezzo utilizzato per la fuga la vicenda si è fatta confusa.

Una ricostruzione pubblicata da Repubblica riferisce del ritrovamento, in una zona isolata e grazie alle telecamere, di un furgone che sarebbe stato utilizzato dalla banda. Il mezzo sarebbe stato rubato e sarebbe stato sottoposto ad accertamenti della Polizia scientifica alla ricerca di impronte e tracce biologiche.

Altre ricostruzioni della stessa giornata, però, parlano di smentite sul ritrovamento del furgone. La rassegna stampa riporta espressamente versioni non coincidenti sul punto.

È quindi un particolare da trattare con prudenza fino a una conferma ufficiale degli investigatori.

Di certo rimangono le immagini.

Due dentro, due fuori

Le telecamere avrebbero ricostruito con grande precisione il colpo.

Secondo una delle ricostruzioni pubblicate, due uomini con giubbotti chiari, caschi integrali, maglie a maniche corte, pantaloni lunghi e scarpe nere sarebbero entrati attraverso una porta laterale non chiusa.

Uno avrebbe disattivato la sirena dell'allarme. L'altro avrebbe raggiunto le opere.

All'esterno sarebbero rimasti altri due complici.

Il colpo avrebbe avuto una durata complessiva di circa due minuti.

Una rapidità impressionante, che continua ad alimentare l'ipotesi di sopralluoghi precedenti o dell'aiuto di qualcuno che conoscesse molto bene il museo.

La caccia al basista

La Procura di Messina, guidata da Antonio D'Amato, continua infatti a cercare un possibile basista.

Gli investigatori stanno verificando se qualcuno possa avere fornito informazioni sugli ingressi, sulla disposizione delle opere, sui sistemi di sicurezza e sui turni del personale.

Non è escluso che nei giorni precedenti siano stati effettuati sopralluoghi.

Per questo vengono analizzate non soltanto le registrazioni della sera del 15 agosto, ma anche quelle dei giorni precedenti e delle telecamere presenti lungo le strade circostanti.

Si lavora inoltre sulle celle telefoniche.

E resta aperta l'ipotesi di una banda arrivata da fuori Messina, dalla Sicilia, dal resto d'Italia o dall'estero.

Ma erano davvero dei professionisti?

Qui le opinioni divergono.

La precisione del colpo suggerisce organizzazione. Ma Vittorio Sgarbi offre una lettura opposta: «Non erano professionisti».

Secondo il critico d'arte, opere di Antonello da Messina così conosciute sono sostanzialmente impossibili da rivendere.

Il paradosso è evidente: i ladri hanno rubato qualcosa che vale moltissimo, ma proprio per questo è difficilissimo trasformarlo in denaro.

Sgarbi considera quindi il furto più vicino alla «sopravvalutazione delle proprie capacità» che a un sofisticato colpo commissionato da un grande collezionista.

È la stessa considerazione che emerge dalle analisi degli investigatori specializzati nei furti d'arte: un capolavoro conosciuto in tutto il mondo è una refurtiva che scotta.

Le opere scomparse

Il bottino effettivamente ancora nelle mani dei ladri è composto da quattro opere.

Tre sono tavole del Polittico di San Gregorio di Antonello da Messina: la Madonna centrale e le due parti superiori con l'Angelo Gabriele e l'Annunciata.

La quarta è la preziosa tavoletta bifronte acquistata dalla Regione nel 2003: da un lato la Madonna col Bambino e un francescano, dall'altro il Cristo in pietà.

Le altre due tavole del Polittico, quelle con San Benedetto e San Gregorio, furono abbandonate dai ladri durante la fuga e recuperate grazie alla segnalazione di cittadini. Le fotografie contenute nella rassegna mostrano sia il Polittico prima del furto sia le tavole ritrovate all'esterno.

Il vero scandalo potrebbe essere fuori da Messina

Ma il punto più importante emerso in queste ore riguarda ciò che succede negli altri musei siciliani.

Un approfondimento di Repubblica Palermo parla apertamente di «falle nei sistemi di sicurezza» e riferisce di piani di sicurezza vecchi anche di 25 anni.

Il problema non riguarderebbe soltanto i musei.

Anche parchi archeologici e altri siti culturali avrebbero sistemi organizzativi e protocolli non sempre adeguati alle minacce attuali.

Ed è qui che il caso Antonello cambia dimensione.

Perché se Messina fosse soltanto un museo sfortunato nel quale quattro custodi non hanno visto un allarme, avremmo un grave episodio individuale.

Se invece Messina è la manifestazione più clamorosa di un sistema regionale fragile, allora il problema riguarda direttamente il governo della Regione.

Sicurezza vecchia, personale poco, responsabilità confuse

Dalle ricostruzioni raccolte nella rassegna emergono diversi punti critici.

Il primo è tecnologico: non tutti gli impianti sono moderni o collegati alle centrali operative.

Il secondo riguarda il personale. Molti musei siciliani devono fare i conti con pensionamenti, organici ridotti e turnazioni complicate.

Il terzo è organizzativo: chi controlla effettivamente che le procedure di sicurezza vengano rispettate?

Il quarto riguarda i protocolli. Un impianto può essere perfettamente funzionante, ma se la procedura successiva all'allarme non prevede una risposta immediata il sistema resta vulnerabile.

Il caso del MuMe è esemplare proprio per questo.

La tecnologia sembra avere fatto il suo lavoro.

Il resto, forse, no.

La Regione prepara una verifica straordinaria

Schifani annuncia adesso una verifica straordinaria nei principali musei e siti regionali, con il rafforzamento della tecnologia, dei collegamenti operativi, della formazione e dei controlli.

Il presidente ricorda che la Regione ha destinato oltre 182 milioni di euro a 57 interventi sui beni culturali.

Ma il furto di Messina dimostra che restaurare, rendere fruibile e valorizzare un patrimonio non basta.

Bisogna anche impedire che qualcuno se lo porti via.

Ed è una distinzione che fino a Ferragosto poteva sembrare banale.

Oggi un po' meno.

I furti d'arte: il paradosso dei numeri

C'è anche un dato che aiuta a ridimensionare alcune letture allarmistiche.

Secondo i dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale riportati nella rassegna, nel 2025 in Italia i furti di beni culturali denunciati sono stati 307, in aumento rispetto ai 274 del 2024 ma ancora lontanissimi dagli oltre 2.000 casi registrati quindici anni fa.

La crescita recente sarebbe concentrata soprattutto nei luoghi di culto e nelle collezioni private, mentre i musei rappresentano una quota relativamente piccola degli episodi.

Questo non rende meno grave Messina.

Anzi.

Se i furti nei grandi musei sono statisticamente rari, quello che è accaduto al MuMe appare ancora più eccezionale.

Il mercato clandestino e il mito del collezionista

Le stime riportate dalla stampa parlano di un mercato internazionale dell'arte illegale di diversi miliardi di euro.

Ma mettere nello stesso calderone archeologia clandestina, opere minori rubate, falsi, ricettazione e capolavori universalmente riconoscibili rischia di confondere il quadro.

Un Antonello da Messina non è una moneta antica senza provenienza certa.

Ha una fotografia, una storia, una scheda, dimensioni conosciute e milioni di persone che ormai sanno che è stato rubato.

Un approfondimento della rassegna ricorda come opere celebri possano riemergere anche alterate o contraffatte, mentre altre vengono utilizzate come merce di scambio o restano per anni nascoste.

È per questo che il tempo è decisivo.

Il precedente che fa paura: il Caravaggio

La Sicilia sa già cosa significa perdere un capolavoro.

La Natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi di Caravaggio venne rubata dall'Oratorio di San Lorenzo a Palermo nel 1969.

Non è mai tornata.

E proprio il fantasma del Caravaggio accompagna inevitabilmente l'inchiesta sugli Antonello.

Schifani ha annunciato che la Regione farà controlli straordinari anche per evitare che il caso Messina diventi il nuovo simbolo di una incapacità siciliana di proteggere i propri tesori.

Schillaci (M5S): «Inaccettabili piani di sicurezza fermi a 25 anni fa»

Sul caso interviene anche Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana, che sposta l'attenzione dalle responsabilità per il singolo furto alla condizione generale della sicurezza dei beni culturali nell'Isola.

«Le opere d'arte custodite nei nostri musei sono il nostro oro, un patrimonio inestimabile che appartiene alla Sicilia e che abbiamo il dovere di tutelare», afferma Schillaci.

Per la deputata regionale, quanto sta emergendo dopo il furto al MuMe rende necessaria «una riflessione seria e immediata» sulla protezione del patrimonio siciliano. E punta il dito proprio sul dato più inquietante emerso in queste ore: l'esistenza di piani di sicurezza che risalirebbero anche a 25 anni fa.

«È una situazione che non può essere considerata normale né tollerabile», dice Schillaci. «Non possiamo limitarci a intervenire dopo che qualcosa è accaduto. La sicurezza dei musei e dei beni culturali deve essere programmata, aggiornata e verificata costantemente».

La parlamentare del M5S ricorda inoltre che nei mesi scorsi era già stata sollevata con il governo regionale la questione della mappa del rischio dei beni culturali e della Carta dei beni culturali, considerate strumenti essenziali per conoscere e monitorare lo stato del patrimonio e programmare gli interventi di sicurezza.

Il problema, sottolinea Schillaci, non riguarda soltanto i musei: «Abbiamo nei nostri musei, nelle nostre chiese, nei siti archeologici e nei depositi opere che rappresentano un patrimonio economico e culturale incalcolabile. Vanno protette come si protegge un tesoro».

E la conclusione è un avvertimento alla Regione: «Non possiamo aspettare il prossimo furto, il prossimo danneggiamento o la prossima emergenza per accorgerci che qualcosa non funziona».

Una dichiarazione che rende ancora più politica la domanda lasciata aperta dal caso Messina: dopo aver scoperto quanto fosse vulnerabile il sistema che proteggeva gli Antonello, quanti altri tesori siciliani sono custoditi oggi con procedure, piani e tecnologie che appartengono a un'altra epoca?

La domanda che resta

Quattro giorni dopo il furto, sappiamo molte più cose.

Sappiamo che le telecamere funzionavano.

Sappiamo che l'allarme sarebbe scattato.

Sappiamo che nel museo erano presenti quattro custodi.

Sappiamo che non esisteva un collegamento diretto dell'allarme con le forze dell'ordine.

Sappiamo che i ladri hanno impiegato pochissimo tempo.

E sappiamo che almeno una parte del sistema di sicurezza non ha prodotto il risultato per il quale esisteva: fermare il furto.

Adesso bisogna trovare le quattro opere e chi le ha rubate.

Ma subito dopo bisognerà fare qualcosa di forse ancora più difficile: controllare seriamente come vengono custoditi i musei siciliani.

Perché la lezione del MuMe è piuttosto semplice.

Puoi avere una telecamera che registra perfettamente un furto. Puoi avere un allarme che suona puntualmente mentre il furto avviene. Ma se nessuno guarda la prima e nessuno reagisce al secondo, non hai un sistema di sicurezza. Hai soltanto la registrazione, molto precisa, di come hai perso un capolavoro.



