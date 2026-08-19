Trapani, l'ultimo saluto a Francesco Burgarella 

19/08/2026 11:22:00

La Basilica di Maria SS. Annunziata di Trapani si è riempita questa mattina per l’ultimo saluto a Francesco Burgarella, una delle due vittime della tragedia avvenuta nei giorni scorsi a San Vito Lo Capo.

Una cerimonia partecipata e carica di dolore, ma anche di ricordi e di affetto profondo, con familiari, amici, colleghi e rappresentanti delle istituzioni riuniti per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

A presiedere la funzione religiosa è stato Padre Roberto Carlos Gazabon, che nell’omelia ha richiamato il senso della presenza, della vicinanza e del servizio nei momenti più difficili.

Parole rivolte soprattutto a chi oggi deve fare i conti con un’assenza improvvisa e difficile da accettare.

"Non possiamo che dare una mano, una parola di forza, una voce", ha ricordato il sacerdote, sottolineando l’importanza di esserci accanto alle persone quando il dolore diventa più grande delle parole.

Nel corso della celebrazione è stato ricordato anche il valore umano di Burgarella e il segno lasciato nella vita di chi lo ha conosciuto. "Lui sarà sempre presente nel cuore di tutti", ha detto padre Rivera Rodriguez, affidando alla memoria il compito di tenere vivo il legame con chi non c’è più.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e Francesco La Sala, sindaco di San Vito. Fortissima la presenza dei colleghi del 118, realtà alla quale Francesco Burgarella era molto legato e che lo hanno ricordato con un messaggio e accolto con le sirene delle autoambulanze spiegate all'uscita del feretro dalla chiesa.

Il funerale arriva a pochi giorni dalla tragedia che ha sconvolto San Vito Lo Capo. L’episodio, avvenuto il 13 agosto, ha provocato due vittime: Davide Anselmo, operaio del depuratore, e Francesco Burgarella intervenuto in soccorso. L'accaduto ha lasciato sgomento il territorio e le comunità alle quali i due uomini erano legati, riaprendo il tema delle morti sul lavoro.

Questa mattina, nella Basilica della Madonna di Trapani, il rumore della cronaca ha lasciato spazio al silenzio del lutto. Le istituzioni, i colleghi e gli amici si sono ritrovati insieme per salutare Francesco Burgarella per l’ultima volta. E per ricordare, oltre alla tragedia, un ragazzo sempre sorridente che non c’è più.



