Tragedia di San Vito, oggi l’addio a Francesco Bulgarella. Domani i funerali di Davide Anselmo

19/08/2026 08:48:00

Due giorni di lutto tra Trapani e San Vito Lo Capo per l’ultimo saluto alle vittime della tragedia del depuratore di Tonnara del Secco. Questa mattina, mercoledì 19 agosto, si celebrano a Trapani i funerali di Francesco Bulgarella, il soccorritore del 118 morto mentre partecipava alle manovre per salvare Davide Anselmo. Domani, giovedì 20 agosto, sarà invece San Vito Lo Capo a salutare l’operaio di 45 anni.

Le due comunità si stringono così attorno alle famiglie, mentre prosegue l’inchiesta della Procura di Trapani sulla tragedia del 13 agosto.

Oggi i funerali di Bulgarella a Trapani

Le esequie di Francesco Bulgarella si tengono questa mattina alle ore 10 nella Basilica di Maria Santissima Annunziata, a Trapani.

Bulgarella era un autista soccorritore del SEUS 118 ed era in servizio nella zona di San Vito Lo Capo quando arrivò la richiesta di intervento dal depuratore.

Secondo la ricostruzione emersa nelle indagini, l’operaio Davide Anselmo si era sentito male all’interno della struttura ed era stato recuperato dai Vigili del Fuoco. Durante le successive manovre di rianimazione, Bulgarella avrebbe accusato a sua volta un improvviso malore.

Per lui i tentativi di soccorso furono inutili.

Tra le ipotesi prese in considerazione per la morte del soccorritore c’è quella di un infarto, ma saranno gli accertamenti medico-legali a fornire una risposta definitiva.

Trapani in lutto cittadino

Per oggi il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha proclamato il lutto cittadino a partire dalle ore 10.

Sono previste le bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e la sospensione delle esibizioni musicali nelle aree pubbliche fino alla conclusione della cerimonia funebre.

Un’intera città saluta così un uomo che ha perso la vita mentre stava facendo il proprio lavoro: soccorrere un’altra persona.

Domani l’ultimo saluto a Davide Anselmo

Domani, giovedì 20 agosto alle ore 16, saranno celebrati invece i funerali di Davide Anselmo, 45 anni, al Santuario di San Vito Martire, a San Vito Lo Capo.

Anche il sindaco Francesco La Sala ha annunciato il lutto cittadino in concomitanza con le esequie.

Anselmo lavorava per la società incaricata della manutenzione dell’impianto di depurazione di Tonnara del Secco.

La mattina del 13 agosto era sceso nell’area dell’impianto per effettuare un intervento quando si è sentito male.

L’inchiesta: Procura al lavoro per omicidio colposo plurimo

Sul fronte giudiziario, intanto, proseguono le indagini delegate ai Carabinieri dalla Procura di Trapani.

Il fascicolo è stato aperto per omicidio colposo plurimo.

Gli investigatori devono innanzitutto accertare le cause esatte della morte di Anselmo e verificare se siano state determinanti eventuali esalazioni tossiche presenti nell’impianto.

Secondo quanto ricostruito finora, l’operaio sarebbe dovuto intervenire su una vasca malfunzionante per recuperare una catena da collegare a una pompa.

Si sarebbe trattato di un intervento non programmato.

Nella vasca, secondo gli elementi finora emersi, erano presenti pochi centimetri d’acqua. Gli accertamenti dovranno chiarire la natura dell’ambiente nel quale Anselmo stava operando e soprattutto quali misure di sicurezza fossero previste e adottate.

Il passato del depuratore sotto la lente

La Procura vuole ricostruire anche la storia dell’impianto.

Il depuratore era già finito sotto sequestro circa dieci anni fa e negli anni sono state segnalate criticità sul suo funzionamento.

Adesso gli investigatori dovranno capire se quelle precedenti vicende abbiano qualche relazione con la tragedia del 13 agosto o se si tratti invece di questioni completamente distinte.

Il punto centrale rimane stabilire cosa abbia provocato il malore di Davide Anselmo e se quanto accaduto potesse essere evitato.

Due comunità unite nel dolore

Oggi Trapani saluta Francesco Bulgarella.

Domani toccherà a San Vito Lo Capo accompagnare Davide Anselmo nel suo ultimo viaggio.

Due funerali, in due giorni consecutivi, per una tragedia che ha segnato profondamente tutto il Trapanese.

E mentre familiari, amici e colleghi si preparano all’ultimo saluto, resta aperto il capitolo più difficile: capire perché due uomini sono morti, uno mentre lavorava e l’altro mentre cercava di salvarlo.



