Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
19/08/2026 12:11:00

Altro incendio ad Amabilina 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-08-2026/1787134401-0-altro-incendio-ad-amabilina.jpg

Cambiano le amministrazioni, passano i sindaci, cambiano gli assessori. Ad Amabilina, invece, sembra non cambiare mai nulla. Il grande quartiere popolare di Marsala, lontano dal centro urbano non soltanto geograficamente, continua a fare i conti con abbandono, degrado e servizi che altrove vengono considerati normali.

Stamattina, 19 agosto, l'ennesimo incendio. A bruciare sono stati rifiuti e sterpaglie in una delle pinete del quartiere. Fumo, fiamme e il fuoco arrivato pericolosamente vicino agli alberi, alle automobili e alle abitazioni.

 

Una pineta che potrebbe essere un luogo di comunità

 

Le fotografie raccontano bene la situazione. Sotto i grandi pini, in uno spazio che potrebbe essere sistemato con panchine, illuminazione e manutenzione e diventare un piccolo luogo di incontro per le famiglie del quartiere, ci sono invece sterpaglie, sporcizia e rifiuti.

E poi arriva il fuoco.

Non è soltanto una questione di decoro. In piena estate, con vegetazione secca e temperature elevate, un incendio appiccato ai rifiuti sotto grandi alberi e a pochi metri dalle case rappresenta un rischio concreto.

 

Ad Amabilina anche i rifiuti sono diversi

 

C'è poi una questione che da anni rende evidente la distanza tra Amabilina e il resto di Marsala: la raccolta dei rifiuti.

Mentre in gran parte della città il sistema è quello del porta a porta, nel quartiere sono rimasti i cassonetti. Una soluzione che finisce spesso per favorire accumuli e abbandoni e che restituisce soprattutto una sensazione difficile da ignorare: come se chi vive ad Amabilina fosse cittadino di una Marsala diversa.

Una Marsala nella quale bisogna accontentarsi di servizi differenti.

E intorno ai cassonetti si accumulano sacchetti, ingombranti e rifiuti di ogni genere. Poi, periodicamente, qualcuno dà fuoco a tutto. Il risultato è quello delle immagini di questa mattina.

 

Il problema non nasce oggi

Sarebbe troppo facile attribuire tutto all'amministrazione appena insediata. Il degrado di Amabilina viene da lontano e ha attraversato amministrazioni di diverso colore politico.

Ed è proprio questo il punto.

Cambiano i sindaci, ma Amabilina continua a essere raccontata quasi sempre per un'emergenza: i rifiuti, un incendio, una strada dissestata, un problema negli alloggi popolari. Raramente per un investimento, un nuovo servizio o uno spazio pubblico recuperato.

Il quartiere avrebbe invece bisogno di manutenzione ordinaria, pulizia costante, cura del verde, illuminazione, servizi e soprattutto di una presenza pubblica che non si limiti agli interventi quando l'emergenza è già scoppiata.

 

Una periferia non dovrebbe essere una condanna

 

Amabilina è Marsala. Sembra una banalità, ma evidentemente ogni tanto bisogna ricordarlo.

Chi abita qui paga le tasse, manda i figli a scuola, lavora e vive la città esattamente come chi abita nel centro storico, sul lungomare o nelle contrade più fortunate.

Eppure la distanza dal centro, ad Amabilina, continua a essere anche distanza dai servizi e dall'attenzione delle istituzioni.

L'incendio di questa mattina prima o poi verrà spento, il fumo sparirà e probabilmente i resti bruciati saranno rimossi. Ma il problema resterà lì.

Come è rimasto lì con i sindaci precedenti.

Perché ad Amabilina non serve l'ennesimo intervento dopo l'ennesimo incendio. Serve finalmente che qualcuno cominci a considerare il quartiere per quello che è: un pezzo di Marsala, e non il posto dove Marsala finisce.



Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Un Roy Paci inedito in chiave jazz, Alan Sorrenti intramontabile, gli omaggi ai Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, le note caraibiche e i riff energetici. Il mese di agosto è da segnare in calendario perché ogni...







Native | 17/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/1786949760-0-come-posso-capire-se-i-tergicristalli-stanno-diventando-meno-efficaci-a-causa-delle-alte-temperature.jpg

Come posso capire se i tergicristalli stanno diventando meno efficaci a...

Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Native | 10/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-08-2026/1786025611-0-dal-2-agosto-nuove-regole-sull-ai-il-marketing-delle-pmi-siciliane-rischia-piu-di-quanto-pensa.jpg

Dal 2 agosto nuove regole sull'AI: il marketing delle PMI siciliane...