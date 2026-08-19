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Cronaca
19/08/2026 11:45:00

Alcamo, cede una parte del soffitto: 23 anziani sfollati dall'Ipab Mangione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-08-2026/alcamo-cede-una-parte-del-soffitto-23-anziani-sfollati-dall-ipab-mangione-450.jpg

Momenti di apprensione all’IPAB “Casa di Ospitalità A. Mangione” di Alcamo, dove la caduta di alcuni laterizi dal soffitto del salone al piano terra ha fatto scattare un’immediata emergenza strutturale. L’episodio, come riportato da AlpaUno, avvenuto nella mattinata di lunedì, non ha provocato feriti, ma ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici degli enti competenti.

 

I controlli e la diffida allo sfollamento

I Vigili del Fuoco hanno effettuato un sopralluogo e provveduto alla messa in sicurezza del solaio nell’area interessata. Il soffitto, anche nei corridoi, è coperto da un controsoffitto in cartongesso. Al termine delle verifiche è stata disposta la diffida allo sfollamento della struttura, con la conseguenza che i 23 anziani ospiti dovranno essere trasferiti.

 

Alla ricerca di nuova sistemazione

È così iniziata una corsa contro il tempo per trovare una soluzione adeguata e garantire agli anziani continuità nell’assistenza. Sono stati coinvolti i Comuni convenzionati, mentre personale dell’IPAB, tecnici del Comune di Alcamo e Diocesi di Trapani stanno lavorando per individuare una sistemazione temporanea che possa accogliere gli ospiti.

 

L'appello di Don Enzo Santoro

Sulla vicenda è intervenuto anche don Enzo Santoro, arciprete della Chiesa Madre di Alcamo, che ha sottolineato la delicatezza del momento: «Queste sono ore decisive nelle quali si faranno scelte che devono tenere conto della sofferenza di queste persone e dell’aspetto umanitario, che purtroppo spesso si scontrano con i tempi rigidi della burocrazia».

 

Il commissario Candela

In un messaggio firmato dal commissario Rosario Candela, dalle Suore e dagli operatori dell’IPAB, emerge tutta la difficoltà di dover interrompere, seppur temporaneamente, la permanenza degli anziani nella struttura.

«Mantenere la sicurezza dei nostri anziani è stato un atto dovuto, ma separarsi da voi è come veder sgretolare una grande famiglia», si legge nel messaggio, nel quale viene ribadito che il trasferimento è necessario per tutelare la vita e l’incolumità degli ospiti.

 

L'obiettivo è tornare nella struttura

La direzione dell’IPAB auspica che l’emergenza possa essere risolta nel più breve tempo possibile. L’obiettivo dichiarato è infatti quello di consentire agli anziani di rientrare nella loro struttura dopo gli interventi necessari, in un ambiente rinnovato, sicuro e accogliente.



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