Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» Animali & Ambiente
19/08/2026 06:00:00

Denunciato il proprietario del cane a catena a Triscina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-08-2026/denunciato-il-proprietario-del-cane-a-catena-a-triscina-450.jpg

 L’Associazione “Zampe che danno una Mano” ODV ha depositato una formale denuncia-querela presso la Procura di Marsala contro il proprietario di Jenny, la giovane femmina di pastore tedesco rimasta incatenata sotto il sole a Triscina di Selinunte (ne avevamo parlato qui). Oltre alla denuncia, l’associazione ha anche chiesto il sequestro preventivo dell’animale, con affidamento a una struttura idonea per garantirne l’immediata tutela e il benessere.

 

La vicenda trae origine da un video, diffuso sui social, che ritraeva la cagnolina di 15 mesi legata a una catena cortissima su un terrazzo, esposta alle alte temperature agostane, senza alcun riparo. Il proprietario si è giustificato definendo l’atto una “punizione” perché l'animale aveva mangiato un tappeto, sostenendo che l’episodio fosse avvenuto di mattina presto. Ma l’analisi delle ombre nel video, smentirebbe la sua versione, collocando il fatto tra le 13,30 e le 14,30, nelle ore di massimo calore.

L’atto legale, curato dall’avvocato Giada Bernardi, presidente dell’associazione, ipotizza i reati di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) e detenzione incompatibile (art. 727 c.p.), con le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. Viene inoltre contestata la violazione della legge regionale (L. 82/2025) che vieta tassativamente la detenzione dei cani a catena.

 

“Lasciare un cane incatenato a 40 gradi è un atto di inaudita gravità – ha affermato l’avvocato Bernardi - che palesa totale mancanza di empatia e insensibilità”. Ha inoltre precisato che il riscontro di “buona salute” da parte dei veterinari dell'ASP ha valore solo amministrativo e non esclude il reato penale, poiché il giudice “è chiamato a valutare lo stress termico e la sofferenza etologica inflitti a Jenny”.

 

Egidio Morici



Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Un Roy Paci inedito in chiave jazz, Alan Sorrenti intramontabile, gli omaggi ai Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, le note caraibiche e i riff energetici. Il mese di agosto è da segnare in calendario perché ogni...







Native | 17/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/1786949760-0-come-posso-capire-se-i-tergicristalli-stanno-diventando-meno-efficaci-a-causa-delle-alte-temperature.jpg

Come posso capire se i tergicristalli stanno diventando meno efficaci a...

Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Native | 10/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-08-2026/1786025611-0-dal-2-agosto-nuove-regole-sull-ai-il-marketing-delle-pmi-siciliane-rischia-piu-di-quanto-pensa.jpg

Dal 2 agosto nuove regole sull'AI: il marketing delle PMI siciliane...