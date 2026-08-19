All'Azzurro Food Festival la Sicilia autentica di Francesco Bonomo

19/08/2026 12:56:00

C’è un momento preciso, durante le calde serate di fine estate, in cui le piazze della Sicilia smettono di essere semplici scenografie urbane per trasformarsi in teatri di memoria collettiva e profumi. Il prossimo 22 agosto, a Sciacca, l’Azzurro Food Festival accenderà i riflettori sulla cultura del mare e sulla ricchezza del Mediterraneo. Tra i protagonisti più attesi sul palco dei cooking show spicca il nome dello chef marsalese Francesco Bonomo, chiamato a raccontare – con i gesti prima ancora che con le parole – l’incontro virtuoso tra pescato locale, maestria tecnica e identità.

La presenza di Bonomo a una rassegna di questo calibro offre lo spunto per una riflessione più ampia sul senso contemporaneo dell’alta cucina. In un’epoca in cui la gastronomia rischia spesso di trasformarsi in un fenomeno da palcoscenico televisivo, scandito da gare a eliminazione, impiattamenti concettuali e una competizione esasperata che antepone l'esibizione alla sostanza, esiste una ristorazione che sceglie una via diversa. Non per sterile rifiuto della modernità, ma per un profondo rispetto verso il mestiere. Figure come Francesco Bonomo dimostrano che l'eccellenza non si misura dal minutaggio trascorso davanti a una telecamera, ma dalla capacità di far dialogare le radici culturali con il rigore professionale, tenendo sempre al centro la generosità del piatto e il rispetto della materia prima.

Il percorso di Bonomo affonda le sue radici nell’infanzia marsalese, scandita dalla memoria olfattiva dei pranzi di famiglia e dagli insegnamenti domestici, dove il cibo era anzitutto accoglienza e cura. Quella passione istintiva ha trovato presto un solido alveo formativo presso lo storico Istituto Alberghiero di Erice, fucina di talenti della ristorazione siciliana.

Consapevole che per comprendere a fondo la propria terra fosse necessario misurarsi anche con altri orizzonti, Bonomo ha intrapreso esperienze formative di rilievo tra l'alta accoglienza alberghiera del Nord Italia – dal Trentino al Lago di Garda – e brigate internazionali nel Nord Europa. Un bagaglio prezioso fatto di metodo, disciplina e padronanza delle tecniche contemporanee, che nel 2004 lo ha richiamato in Sicilia, pronto a tradurre quelle esperienze in una proposta professionale matura: non più solo esecutore, ma consulente, docente ed executive chef per grandi eventi.

La consacrazione pubblica è arrivata attraverso traguardi prestigiosi che ne hanno certificato il valore sul campo. Tra tutti, spicca l'affermazione al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo nel 2019, dove Bonomo, dopo aver conquistato il titolo regionale, ha guidato la squadra italiana alla vittoria del Premio della Giuria Popolare per il Miglior Cous Cous del Mondo. La sua creazione, significativamente battezzata «Incanto», ha stupito per l'equilibrio architettonico con cui ha esaltato lo scorfano locale attraverso diverse consistenze, agrumi ed erbe spontanee: un piatto manifesto, capace di dimostrare come la tradizione possa rigenerarsi senza perdere la propria matrice ancestrale.

A questo si sono aggiunti il primo premio alla rassegna Wine Up e il riconoscimento formale di «Custode dell’Identità Territoriale» conferitogli dalla Libera Università Rurale, fino all'inclusione, come unico chef siciliano, nel volume celebrativo curato per Parma Capitale Italiana della Cultura.

Eppure, a colpire chi incontra Francesco Bonomo non sono soltanto i trofei in bacheca o i titoli accademici, ma la sua indole: rimasto una persona autentica, accogliente e profondamente disponibile all'ascolto. Lontano da pose autoreferenziali, Bonomo vive il proprio ruolo come un servizio alla comunità e alla cultura del cibo.

Per lui la tradizione gastronomica non è un reperto intoccabile da custodire sotto una teca di vetro, ma un organismo vivo che ha bisogno di evolversi con misura, curiosità e studio costante. All’Azzurro Food Festival di Sciacca, la sua cucina sarà proprio questo: un omaggio sincero al mare nostrum e la testimonianza limpida di uno chef che sa innovare senza mai tradire la terra da cui proviene.



